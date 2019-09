I rapporti tra Levanto e Monterosso a partire dal Medioevo, se ne parla a Archeolevante

Cinque Terre - Val di Vara - Riceviamo dell'assessorato alla Cultura del Comune di Sesta Godano



A Jacques le Goff è attribuita la frase: "se c'è un paese senza il quale l'esistenza di un'Europa è impensabile è tuttavia l'Italia" . (Identità degli Italiani, Laterza). Sarà per una posizione centrale nel mediterraneo; sarà perché da noi più che da altri le nazioni d'Europa venivano, si incontravano e si combattevano; sarà per il ruolo simbolico di Roma o perché siamo il paese delle 100 capitali, una per ogni staterello della penisola e nel piccolo - si sa - nascono i campanilismi! Ad ogni modo Campanili ed Europa - dal particolare al globale - sono due termini che ben si accompagnano con "Italia" - dove ogni borgo ha la sua storia collocata in un contesto di viabilità terrestre o marittima che per la dignità dei viandanti o per la varietà delle merci o anche soltanto per la cruenza degli eserciti di passaggio a buon titolo può sentirsi parte di una storia, quella europea. In questo quadro la Liguria è porta italiana sul continente, o europea sulla penisola, terra di passaggio decisamente non estranea al campanilismo. Rivalità che poi, all'arrivo del primo nemico, il mare si porta via, lasciando una forte coesione. Sono storie di conflitti fra comunità sorelle che ci caratterizzano a partire dal medioevo. Da un'attenta analisi degli statuti di Monterosso svolta da di Enrica Salvatori, ottima comunicatice e storica d'eccellenza, docente dell'Università degli studi di Pisa, prende il via la conversazione sui rapporti fra Levanto e Monterosso a partire dal medioevo. L'evento, che si colloca nell'agenda #archeolevante, si terrà il prossimo giovedì 19 settembre alle ore 21 presso il Sagrato di Sant'Andrea, inutile dirlo, proprio ai piedi di uno di quei campanili che hanno visto vicende di rivalità e (talvolta) di collaborazione fra le due città costiere.