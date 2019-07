I genovesi Ex-Otago sul palco delle Summer Nights

Cinque Terre - Val di Vara - Prosegue la rassegna "Summer Nights – Racconti d’autore in musica e parole" con un altro appuntamento davvero imperdibile per tutti gli appassionati di musica italiana. A Brugnato 5Terre Outlet Village sabato 20 luglio, a partire dalle 21 saranno protagonisti gli Ex-Otago, gruppo indie-pop nato a Genova nel 2002, con all’attivo sei album, reduci dall’esordio al Festival di Sanremo (edizione 2019) con il pezzo “Solo una canzone”, e diventato famoso anche per successi come “Quando sono con te” e “Questa Notte”. Gli Ex-Otago, ospiti d’onore del quarto appuntamento delle Summer Nights, saranno presentati dalla speaker radiofonica Vanessa Grey. Radio Number One, media partner della rassegna, trasmetterà la replica dell’evento lunedì 22 luglio, dalle 22. Inizio alle 21. Ingresso libero.