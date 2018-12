I colori del Natale a ShopInn

Cinque Terre - Val di Vara - Il programma di attività 2018 del Consorzio “Il Cigno” all’interno dello spazio dedicato alla Val di Vara ( Val di Vara Gallery ) di Shopinn a Brugnato si chiude con una mostra collettiva dal titolo “I colori del Natale” che vedrà impegnati dieci ospiti dell’Istituto “Mons. Siro Silvestri” di Rocchetta di Vara. L’iniziativa è curata dall’artista Rolando Conti che da anni segue con passione e disponibilità il gruppo. La mostra apre sabato 22 dicembre alle ore 17 e chiuderà i battenti il 6 gennaio 2019. Orario di apertura dalle ore 15 alle ore 19 con entrata libera.

“E’ per noi motivo di grande soddisfazione dedicare lo spazio della Val di Vara Gallery agli amici dell’Istituto Siro Silvestri di Rocchetta di Vara – dichiarano i referenti del Consorzio per la Vetrina - perchè il Natale possa far riflettere tutti noi in un momento di grande difficoltà e disagio. Ringraziamo Rolando Conti per la sua disponibilità e per aver condiviso con il Cigno questa esperienza umanissima insieme ai suoi allievi. Un grazie fin d’ora a tutti coloro che visiteranno la mostra. A gennaio il nostro programma di iniziative prosegue con nuove attività che spazieranno dalle mostre fotografiche agli incontri tematici sulla promozione turistica della Val di Vara.”