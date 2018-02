Gli Sbandieratori di Levanto fra le quaranta compagnie riconosciute

Cinque Terre - Val di Vara - Ripartono le attività della Lega Italiana Sbandieratori, sodalizio che conta oltre quaranta compagnie affiliate con più di 1.500 iscritti in tutta Italia. Proprio in questi giorni si sono aggiunte altre due compagnie: si tratta della Contrada Alfiere di Bagno a Ripoli (Firenze) e del Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto (La Spezia).

Tanti e importanti sono nel 2018 gli appuntamenti che vedranno impegnati atleti, musici e istruttori.

Si comincia con il Camp Lis in programma il 17 e il 18 febbraio a Lucca, per poi proseguire con eventi di rilievo nazionale, tra cui: la 37esima Parata nazionale della Bandiera, massima competizione sportiva che quest’anno si svolgerà a Fano, nelle Marche; quindi l’Under 18, che invece avrà luogo a Lucera, in Puglia, e la spettacolare Parata Storica che sarà organizzata a Montefalco, in Umbria.