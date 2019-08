Gli Orti e il ponte vecchio ricostruito: tanti buoni motivi per andare a Pignone

Cinque Terre - Val di Vara - La mostra-mercato "Gli Orti di Pignone" compie quest’anno i vent’anni ed è piena di vita e di energia. Alla fine del mese di agosto celebra il momento più felice dell’annata agricola, quando la terra dà il massimo dei suoi frutti. Il Ponte Vecchio ricostruito, anche se non ancora agibile, dà al paese un segno di concreta rinascita dopo l’alluvione del 2011 che ha così pesantemente segnato il territorio. Anche quest’anno tutto il paese è al lavoro per preparare i prodotti dei campi da mettere in vendita e i piatti che li faranno gustare ai visitatori, spesso affezionati da anni a questo appuntamento.



La produzione agricola a Pignone segue i ritmi della natura e questo conferisce a ortaggi e legumi un sapore al quale molti non sono più abituati. Anche la preparazione dei piatti segue ritmi tradizionali e le lente cotture producono un gusto intenso e ricco. L’organizzazione delle due giornate è in corso e nei prossimi giorni verranno pubblicate tutte le informazioni sulle pagine della Pro Loco e dell’evento. Seguite su https://www.facebook.com/pignoneproloco/

