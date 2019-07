Gli Ex-Otago più intimi per le Summer Nights

Cinque Terre - Val di Vara - Brugnato 5Terre Outlet Village è tornato ad ospitare la grande musica dal vivo con la sesta edizione della rassegna SUMMER NIGHTS – Racconti d’autore in musica e parole. La quarta serata, che si è tenuta ieri, ha visto protagonisti gli Ex-Otago, gruppo indie pop nato a Genova nel 2002 con all’attivo 6 album, reduce dall’esordio all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il pezzo “Solo una canzone”, e diventato famoso anche per successi come “Quando sono con te” e “Questa Notte”. Sabato prossimo tocca ai The Kolors.



Programma

27 luglio • THE KOLORS

3 agosto • Gigi D’ALESSIO

10 agosto • GIORDANA ANGI

17 agosto • Tony HADLEY ex Spandau Ballet

24 agosto • GIONNYSCANDAL

31 agosto • Paola TURCI

1 settembre • PACIFICO in concerto