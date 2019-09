Giulio Rezasco politico burocrate e lessicografo in un volume

Cinque Terre - Val di Vara - Nella sala lignea della Biblioteca civica Berio si è tenuta mercoledì 19 settembre la presentazione del volume degli Atti del convegno ”Giulio Rezasco politico burocrate e lessicografo” che il Comune di Bolano aveva organizzato nell’Oratorio di San Rocco il giorno 13 maggio 2017. Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati nelle Memorie dell’Accademia Lunigianese Giovanni Capellini e ospitano i contributi dei relatori che hanno indagato diversi aspetti della vita di Giulio Rezasco. Guido Melis (docente di storia delle istituzioni all’Università La Sapienza di Roma) ed ex

parlamentare, Anna Giulia Cavagna (già docente di storia dell’editoria all’Università di Genova) Riccardo Ferrante (docente di storia del diritto all’Università di Genova) Stefano Gardini (Funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di Genova), Francesca Fusco (ricercatore presso l'Università La Sapienza di Roma e Franco Bonatti dell’Accademia Lunigianese Giovanni Capellini attraverso la documentazione di Giulio Rezasco conservata presso l’archivio storico del Comune di Bolano hanno approfondito la sua attività di politico negli anni 1848-1850, come deputato al Parlamento subalpino nonché come lessicografo con la pubblicazione del famoso Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo avvenuta nel 1881 con i Successori Le Monnier.



La presentazione del volume è stata sostenuta dalla sezione ligure dell’Associazione Italiana Biblioteche dall’Associazione Archivistica Italiana Liguria con i saluti dei suoi presidenti rispettivamente Francesco Langella e Simona Bo. Gli atti del Convegno sono stati presentati da Roberta Braccia docente di storia del diritto medievale e moderno all’Universita’ di Genova e da Alberto Petrucciani docente di biblioteconomia all’Università La Sapienza di Roma. Gli Atti del Convegno sono stati curati da Francesca Nepori, funzionario archivista presso l'Archivio di Stato di

Massa. Il sindaco di Bolano Alberto Battilani ha portato i saluti dell'amministrazione comunale ringraziando il prof. Franco Bonatti e Francesca Nepori per il prezioso lavoro di ricerca che hanno fatto sulla figura di Giulio Rezasco ed comunicato che a breve saranno espletate le procedure di gara per la sistemazione del piano terra del Palazzo comunale dove troverà posto l’archivio storico e nei primi mesi del 2020 partiranno i lavori anche della nuova biblioteca comunale a Ceparana.