Giornata dei parchi letterari, alle Cinque Terre alberi e poesia

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 21 ottobre IV° Giornata Europea dei Parchi Letterari. Con il Patrocinio della Commissione Nazionale Italiana Unesco. Dalla Sicilia al Circolo Polare Artico: Letture, incontri, percorsi naturalistici e letterari, case museo, mostre, luoghi e ricette dei luoghi di ispirazione letteraria. Il Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre partecipa alla giornata con il percorso escursionistico poetico dal titolo "Albero Creatura Meravigliosa", dedicato ai Santuari e agli alberi monumentali del Parco Nazionale delle Cinque Terre. Il programma in dettaglio:



Albero creatura meravigliosa

Lettura in versi all'ombra di alberi secolari

Domenica 21 Ottobre 2018 dalle 08:15 alle 13:00



Sotto la speciale lente della letteratura, della botanica e della poesia, alla scoperta dei grandi patriarchi delle Cinque Terre che vegliano i Santuari di Reggio e Soviore.



Durata: 4 ore circa



Difficoltà: escursionistico. Si consigliano calzature idonee quali scarpe da trekking o da ginnastica.



Luogo di ritrovo: di fronte punto Info Point Parco, Stazione di Vernazza.



Arrivo al Santuario di Nostra Signora di Soviore- Monterosso



Ore 8.40, bus per il Santuario di Reggio Parco da Vernazza (gratis per i possessori della Cinque Terre Card; biglietto al costo di 1.50 euro presso l'info Point del Parco o 2.50 euro a bordo del bus).



Conducono i percorsi Carlo Torricelli Naturalista e Cristina Currarini Letterata, entrambe di Monterosso.



MODALITA' DI PARTECIPAZIONE



La partecipazione ai percorsi è gratuita, su prenotazione* (max 25 partecipanti). La programmazione potrebbe subire delle variazioni a seconda dello stato di percorribilità dei sentieri o in caso di avverse condizioni metereologiche. Il calendario potrebbe subire variazioni in base alle condizioni meteo o alle esigenze dell'organizzazione.



INFO E PRENOTAZIONI



Email: comunicazione@parconazionale5terre.it Info line: 3468299811



Luogo: Da Vernazza a Monterosso attraverso i Santuari di Reggio e Soviore Comuni: Monterosso al Mare (SP), Vernazza (SP)

Organizzatore Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre

Info Email: comunicazione@parconazionale5terre.it Info line: 3468299811

Altre info su: LogoParco Letterario® Eugenio Montale e delle Cinque Terre