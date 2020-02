Future Oxygen, l'opera dell'artista ambientale Margot Bertonati

Cinque Terre - Val di Vara - Si chiama 'Future Oxygen' ed è una nuova opera di Margot Bertonati, artista ambientale spezzina di origini cinqueterrine che lavora solo con materiali di riciclo. "Una passeggiata, un ringraziamento al mare, che ci regala la metà dell ossigeno che respiriamo - racconta -. Gli oceani fanno da tampone, assorbendo il Co2, trattenendo il calore provocato dai gas serra. Questa preziosa funzione donataci costa molto cara agli oceani e di conseguenza a noi stessi. Scioglimento dei ghiacciai nelle calotte polari, innalzamento dei livelli dei mari e tutto ciò che ne comporta. Per questo dobbiamo ritornare alla natura, per sopravvivere e salvarci. Il pianeta non corre rischi, subisce cambiamenti da parte nostra ma, sempre e comunque vivrà". L'artista non ha mancato, venerdì scorso, l'interessante incontro lericino (QUI) con Franco Borgogno, iniziativa dedicata al tema delle plastiche in mare.