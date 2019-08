Framura, l'estate prosegue tra libri, musica e mercatini

Cinque Terre - Val di Vara - Gli appuntamenti estivi di Framura non si fermano, ecco i prossimi eventi in cartellone nel comune rivierasco.



Domenica 11 agosto

Aula Consiliare - loc. Setta 42

Ore 21.30 presentazione del libro ROSALIA MONTMASSON. L'ANGELO DEI MILLE a cura dell'autore MARCO FERRARI (foto).



Lunedì 12 Agosto

loc. Fornaci

FESTA ANNI 70

ore 20.00 apertura stand gastronomici e mercatini artigianato artistico

ore21.30 dj set con MANUEL GIAMPAOLI DJ e NEW GENERATION SOUND

- In collaborazione con Pro Loco Deiva Marina-



Sabato 17 agosto

loc. Setta

ore 21.30: concerto jazz con ELISA DANERI JAZZ QUARTET & DIEGO BAIARDI



Sabato 17 Agosto

Loc. Fornaci

FESTA DEI PIRATI

Ore 20.00 apertura stand gastronomici e mercatini artigianato artistico

Ore 21.30 dj set con MANUEL GIAMPAOLI DJ e NEW GENERATION SOUND

- In collaborazione con la Pro Loco di Deiva Marina-