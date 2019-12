Fra storie e lazzi, Sesta Godano si prepara all'epifania

Cinque Terre - Val di Vara - Proseguono gli appuntamenti e le occasioni di festa dopo il capodanno per celebrare l'arrivo del 2020. Il 2 è il 3 gennaio saranno dedicati alla lettura. Il 2 gennaio la Biblioteca Pagine è Pensieri con il sostegno del gruppo "Sestacé" organizza un pomeriggio per i bambini con lo spettacolo di burattini sotto la tensostruttura in piazza marconi alle 15. Il 3 gennaio, sempre a cura del Comitato Sestacé la presentazione del libro "cerco abiti da sposa" di Pamela Daneri. Il testo si propone come il racconto attraverso i retroscena dell'evento che ha animato la scorsa estate sestagodanese, portando in piazza oltre 90 spose dagli anni 30 ad oggi. Fra dubbi e soddisfazioni il racconto segue le vicende che hanno portato a costruire una rete attorno al tema del matrimonio per arricchire la serata mettendo il proprio tempo e il proprio impegno a servizio della comunità. Il 4 gennaio, natale si fa dolce con il premio la "frusta d'oro", concorso dolciario a cura di Proloco Sesta Godano. Anima il pomeriggio in attesa del verdetto dei giurati la Banda G. Verdi e la Corale Val di Vara proponendo il concerto di "capodanno" dalle 16.