Follo, concerti pre-natalizi sparsi e Babbo Natale al piano

Cinque Terre - Val di Vara - Concerti e non solo quelli nel countdown natalizio del Comune di Follo. Innanzitutto come tradizione vuole i concerti: venerdì 21 dicembre alle 21 nella chiesa San Martino a Piano di Follo con i cori riuniti San Martino di Durasca e San Michele di Bottagna con cati natalizi Gospel e Soul. Si prosegue domenica 23 alle 21 nella chiesa di San Lorenzo a Tivegna con il Concerto d'Organo a cura del Maestro Matteo Pasqualini. Venerdi 28 dicembre alle 21.15 nella chiesa Maria Ausiliatrice a Piana Battolla Concerto di Natale con la corale Lunae Convivium di Bolano diretta da Daniele Chiappini e con la speciale collaborazione di Matteo Pasqualini all'organo. Infine giovedì 3 gennaio alle 21 nella chiesa San Martino a Piano di Follo concerto "Adeste Fideles" con l'Unione Corale della Spezia diretta da Sergio Chierici e con la collaborazione del Consorzio "Il Cigno".



Non solo concerti, come detto, perché domenica 23 dicembre alle 16.30 i bambini potranno attendere l'arrivo di Babbo Natale nella struttura polivalente di Piano di Follo, non mancheranno doni per tutti i bimbi presenti. L'evento organnizzato dal Comitato Sant'Isidoro e dalla Croce Rossa di Follo con il patrocinio del Comune sarà allietato dalla musica giochie animazione da parte dei volontari della Area Giovani della Croce Rossa, cioccolata calda, frittelle di mele e vin brulè. Si conclude il primo concorso "Balconi, Vetrine e Giardini in festa" con la premiazione, alle diciotto, del migliore balcone, della migliore vetrina e del giardini più bello allestiteti in festa con addobbi natalizi e che una commissione sta ancora valutando.