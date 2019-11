Cinque Terre - Val di Vara - Come ogni anno ritorna nel borgo di Varese Ligure la centenaria Fiera di San Martino. L'appuntamento è fissato per lunedì 11 Novembre per festeggiare insieme, mangiando, come da tradizione la focaccia con la salsiccia e bevendo il vino novello, derivato dalla recentissima vendemmia. Un paese in festa, d'altro canto si sa che Varese è più bello a San Martino!