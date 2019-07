Festival Paganiniano, si esibiscono allievi e docenti del campus musicale

Cinque Terre - Val di Vara - Anche per l’edizione 2019 il Festival Paganiniano al fianco dei tradizionali appuntamenti serali ha organizzato il Campus Musicale Estivo dedicato alla musica d’insieme, rivolto agli studenti del Conservatorio Puccini della Spezia. Il concerto che si terra` il 17 luglio alle 21.00 nel chiostro del Museo diocesano fa parte del progetto Suonando con il Maestro che la Societa` dei Concerti onlus, porta avanti da diversi anni assieme al Conservatorio di Musica Puccini. L’idea e` quella di consentire ai migliori allievi di fare esperienze concrete e dirette, suonando a fianco di professionisti del settore, mediante l'inserimento in concerti cameristici e in piccole compagini orchestrali. Nel Campus estivo di quest’anno il docente e` il violinista Klaidi Sahatci, 1° Violino di spalla dell’Orchestra Tonhalle di Zurigo, e protagonista del recital in rassegna a Levanto.



Il concerto si terra` a Brugnato nel Cortile del Museo Diocesano alle ore 21.00 e saranno ben diciannove gli studenti sul palco, che sono stati preparati dai docenti Ruggero Marchesi, Flaminia Zanelli, Carlo Benvenuti, Francesco Mercuri: Violini M° Klaidi Sahatci Michela Puca, Amelia Brunetti, Mattia Aita, Benedetta Matteoni, Martina Tedeschi, Eleonora Podesta`, Gaia Maria Figus, Francesca Marchi, Gennaro Scacchioli, Viola Tognoni, Aurora Pia Argentino, Arianna Nocchi Viole Pietro Romagnoli, Edoardo Palandri, Maria Khachieva Violoncelli Francesco Genovesi, Nicolo` Zappavigna, Camilla Vaccarini Contrabbassi Stefano Bianchi. Il programma della serata prevede l’esecuzione di



Concerto per archi in la maggiore, F.XI n.4 Antonio Vivaldi (1678-1741) Divertimento per archi n.3 in fa maggiore, K.138 Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)



Antiche danze e arie per liuto, III suite (1931) Libera trascrizione per orchestra d'archi Ottorino Respighi (1879-1936), Holberg Suite, op. 40 Edward Grieg (1843–1907)



Anche per questo appuntamento sara` possibile prenotare il servizio di bus-navetta, compreso nel costo del biglietto telefonando al 347/7804093 (Lella).

Per info: ww.sdclaspezia.it - www.paganinimusicfestival.com

Prenotazioni Societa` dei Concerti onlus: info@sdclaspezia.it T. 0187 731214.



Abbonamento a 16 concerti euro 50,00