Festival Paganiniano, doppio appuntamento in Riviera

Cinque Terre - Val di Vara - Violino, viola e violoncello con il Calidore String Quartet a Bonassola il 30 luglio, per l’ottavo appuntamento del Festival Paganiniano di Carro. La serata si preannuncia imperdibile visto il clamore che riscuote il quartetto, universalmente riconosciuto come una delle migliori formazioni quartettistiche di oggi, e caldamente acclamata dalla stampa americana. La formazione svolge un’attività molto intensa, partecipa ai più importanti festival a trasmissioni radiofoniche e nell’ottobre 2018 è stato pubblicato il loro quarto album e molto impegnato anche sul fronte dell’insegnamento nelle più importanti università americane, per il Festival Paganiniano si cimenterà in un programma con musiche di: Puccini, Beethoven, Haydn, Wolf. Il concerto si terrà nella chiesa di Santa Caterina e inizierà alle ore 21.00.



La manifestazione è organizzata e coordinata dalla Società dei Concerti onlus, con contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano, per informazioni e prenotazioni è possibile contattare la Società dei Concerti: info@sdclaspezia.it T. 0187 731214 e visitare il sito ww.sdclaspezia.it o la pagina FaceBook https://www.facebook.com/societadeiconcertionluslaspezia/.



Si prosegue a Levanto il 31 luglio sul Sagrato di Sant’Andrea. Ancora una serata in riviera con il Festival Paganiniano di Carro, per questo appuntamento la Società dei Concerti della Spezia - ideatore e organizzatore della manifestazione, giunta oggi alla 18° edizione- presenta Luca Fanfoni violino, assieme a Daniele Fanfoni, Massimiliano Fanfoni violoncello e Chiara Cipelli pianoforte. La formazione ci porterà nel modo di streghe e diavoli, Luca Fanfoni artista di fama internazionale che si è esibito in tutto il mondo, ha da pochissimo pubblicato con Dynamic un cd musicale dedicato al virtuosismo musicale italiano, con il titolo, Streghe e Diavoli, appunto, e sempre di recente il cd Paganini Rediscovered contenente sei inediti Paganiniani scoperti dal violinista e dal musicologo Danilo Prefumo. La serata prevede l’esecuzione delle musiche di: Paganini, Tartini, Locatelli. La manifestazione è realizzata con il contributo di Regione Liguria, il sostegno di Fondazione Carispezia, dello sponsor Isagro Spa, assieme al Comune di Carro, a tutti i comuni aderenti all’iniziativa, e all’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



