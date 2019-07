Festival Paganiniano di Carro, si parte il 13 luglio

Cinque Terre - Val di Vara - Quando sopraggiunge luglio, sopraggiunge anche l’attesa per ascoltare la musica di Nicolò Paganini perché luglio vuol dire Festival Paganinaino di Carro! Diventa “maggiorenne” il Festival quest’estate, e promette ancora una volta una rassegna imperdibile. Quasi scontato a dirsi, ma come sempre i punti fissi e di forza della manifestazione sono la musica del grande maestro del virtuosismo strumentale e il viaggio attraverso i borghi liguri che si affacciano sul mare e si snodano tra l’Alta e Media Val di Vara.



Ma andiamo con ordine, si parte il 13 luglio, ovviamente a Carro, in Piazza della chiesa con il Vincitore del Premio Violinistico Paganini di Genova 2018, il diciannovenne Kevin Zhu, accompagnato al pianoforte da Valentina Messa, gli appuntamenti saranno 16, molti preceduti da un rinfresco gratuito, di cui tre a Carro (13-27 luglio e 14 agosto), gli artisti saranno moltissimi, per citarne alcuni: Klaidi Sahatci (1°violino dell’Orchestra Tonhalle Zurich) che terrà un recital lunedì 15 luglio a Levanto, Sagrato di S.Andrea, l’arpista Alexander Boldachev che si esibirà l’8 luglio a Vernazza, Chiesa di Santa Margherita, il violinista Stefan Milenkovich che accompagnato Simone Soldati, pianoforte sarà il protagonista della seconda serata a Carro, il Calidore String Quartet (in collaborazione con il Festival Internazionale di Musica da camera di Cervo) a Bonassola il 30 luglio, uno spettacolo su Rossini e Paganini sabato 3 agosto ad Ameglia, località Montemarcello Piazza XIII Dicembre con il Musicattore Luigi Maio, e per la chiusura il 14 agosto il Quintetto d’archi dei Berliner Philharmoniker con Tatjana Vassiljeva. Anche i paesi toccati saranno molti e anche in questa edizione al fianco dei tradizionali appuntamenti serali si terrà il Campus Musicale Estivo dedicato alla musica d’insieme, rivolto agli studenti del Conservatorio Puccini della Spezia. In ultimo, prima dell’esibizione del 14 agosto alle 18.30, il pubblico avrà modo di conoscere ancor meglio Paganini grazie ad una conferenza dove Nicolò Paganini, discendente diretto del grande musicista, parlerà di questa famiglia, del legame del violinista con Parma, della sua giovinezza, dei suoi affetti, attraverso le lettere e gli episodi della sua vita.



Come di consueto con l’acquisto del biglietto è compreso il servizio di bus-navetta per raggiungere tutte le località, ad eccezione di quelle in riviera, previa prenotazione via mail, o telefono al 347/7804093 (Lella).

La manifestazione è organizzata e coordinata dalla Società dei Concerti onlus - che tra l’atro quest’anno festeggia 50anni di attività - ma fondamentali sono per l’edizione 2019 i contributi di Regione Liguria, Fondazione Carispezia, del “prezioso” sponsor Isagro Spa, e ovviamente di Comune di Carro, assieme a tutti i Comuni aderenti all’iniziativa, e dell’Associazione Amici del Festival Paganiniano.



Per info: ww.sdclaspezia.it - www.paganinimusicfestival.com

Prenotazioni Società dei Concerti onlus: info@sdclaspezia.it T. 0187 731214.

Abbonamento a 16 concerti euro 50,00