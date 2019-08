Festival Internazionale di Musica Cinque Terre con il concerto del duo di violini “Du’ note”

Cinque Terre - Val di Vara - Venerdì 16 agosto, alle 21.15, presso l’oratorio di Corniglia si svolgerà il concerto del duo di violini "Du'note" nell'ambito del XXXVIII Festival internazionale di Musica Cinque Terre realizzato dall'Associazione Musicale César Franck in collaborazione con il Parco Nazionale e gli Enti del territorio.



Il concerto sarà preceduto, alle ore 19.00, da una passeggiata pittorico musicale con l'artista Margot Bertonati e i violinisti.



Ritrovo presso il sagrato della chiesa S. Pietro a Corniglia alle ore 19. Du'note è un duo nato dall'incontro dei violinisti Paolo Cimino e Camilla Bonanini, entrambi musicisti di formazione classica.



Dopo essersi brillantemente diplomati in Conservatorio hanno continuato gli studi seguendo corsi di perfezionamento per approfondire sia le conoscenze strumentali che il repertorio orchestrale.



Hanno maturato molteplici esperienze professionali in importanti complessi cameristici e orchestre sinfoniche sia in Italia che all'estero, suonando sotto la direzione di maestri quali Zubin Mehta, Lorin Mazeel, Seiji Ozawa e Riccardo Muti.



L'ingresso ai concerti è libero.