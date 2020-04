Festa della liberazione, il Comune di Follo depone le corone sui monumenti ai caduti

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Follo, pur nell’attuale situazione di emergenza da Covid-19, intende onorare e celebrare il 25 aprile, festa della liberazione dell’Italia dall'occupazione nazi-fascista. Una commemorazione da sempre occasione di eventi ed incontri per ricordare a giovani e adulti un momento fondamentale della storia del nostro Paese. Non potendo organizzare cerimonie ufficiali, l’amministrazione comunale ha deciso comunque di procedere alla deposizione di corone presso i principali monumenti ai caduti del territorio. Le deposizioni di corone non possono essere aperte alla cittadinanza e alle associazioni, dal momento che devono essere rispettate le norme di sicurezza; ma in rappresentanza della popolazione tutta, il sindaco, Rita Mazzi, presenzierà il 25 mattina alla deposizione di una simbolica corona al monumento posto davanti al palazzo comunale, in piazza Matteotti a Follo.