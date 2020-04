Festa della Liberazione: a Monterosso corone sui monumenti ai caduti

Cinque Terre - Val di Vara - Il Comune di Monterosso, anche nell’attuale situazione di emergenza sanitaria, intende onorare e celebrare il 25 Aprile, Festa della Liberazione dell’Italia dall'occupazione nazi-fascista. La commemorazione é solitamente occasione di incontro con i ragazzi delle scuole e i partigiani del luogo ed occasione per ricordare ai giovani e agli adulti un momento così importante della storia della nostra Italia. Grazie al sacrificio di molti, in nome della libertà, infatti oggi possiamo vivere in un Paese fondato sui valori di democrazia e giustizia.



Non potendo organizzare cerimonie ufficiali, l’amministrazione comunale ha scelto comunque di commemorare la giornata con la deposizione di corone presso i principali monumenti ai caduti del borgo. Le deposizioni di corone non possono essere aperte alla cittadinanza e alle associazioni, dato che devono essere rispettate le norme di sicurezza e devono essere evitati assembramenti. A rappresentare tutta la popolazione monterossina, il sindaco Emanuele Moggia, presenzierà il domani mattina, intorno alle 11, la deposizione delle corone di alloro ai monumenti ai caduti.