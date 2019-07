Festa del mare, nel vivo le celebrazioni in onore di San Giacomo Apostolo

Cinque Terre - Val di Vara - Entrano nel vivo, da martedì 23 luglio, con il concerto dell’orchestra di fiati “A. Vivaldi” di Riomaggiore, diretta dal maestro levantese Andrea Bracco, in programma alle 21.30, in piazza Cavour, le celebrazioni della Festa del mare, tradizionale appuntamento storico, religioso e folcloristico in onore di San Giacomo Apostolo organizzato dall’omonima confraternita locale, dal gruppo storico “Borgo e Valle” e dal Comune di Levanto. Poi, mercoledì 24 e, soprattutto, giovedì 25, il clou della festa, che seguirà questo programma.



MERCOLEDI’ 24 LUGLIO

11 Piazza Cavour: Arrivo del Gruppo Musici e Sbandieratori di Lucca. Saluto al Gonfalone Comunale, con sfilata

11.30 Piazza Colombo: Alzabandiera al “Monumento al Marinaio”.

17 Via Vinzoni: Partenza del corteo del Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto.

17.30 In località Fuori Porta: Incontro del Gruppo Storico “Borgo e Valle” di Levanto con i suoi Musici e Sbandieratori con il Gruppo Musici e Sbandieratori “Contrada Sant’Anna in Piaggia” di Lucca, con il Gruppo “Firewish” di Parma. Il corteo sfilerà per le vie cittadine fino alla Loggia Medievale, ove seguirà spettacolo.

18.30 Oratorio S. Giacomo: Triduo di S. Giacomo, Adorazione Eucaristica e S. Messa, presenzia Don Roberto Savio.

20.40 Oratorio S. Giacomo: Saluto del Gruppo Storico Borgo e Valle al Santo.

21 Piazza del Popolo: Partenza del Corteo Storico dei Gruppi presenti per le vie cittadine con arrivo in Piazza Cavour, ove seguiranno giochi di musici, sbandieratori e sputafuoco.



GIOVEDI’ 25 LUGLIO – FESTA DI SAN GIACOMO APOSTOLO

8.30 Oratorio S. Giacomo: Lodi e S. Messa: Presiede Don Gian Luigi Bagnasco, Cappellano e Parroco di Levanto.

11 Oratorio S. Giacomo: S. Messa Solenne. Presiede S.E. Mons. Luigi Ernesto Palletti, Vescovo di La Spezia

11.30 Golfo di Levanto: Arrivo dell’ultimo Leudo ligure ancora navigante: “Nuovo Aiuto di Dio”, con possibilità di essere visitato.

18 Oratorio S. Giacomo: Secondi Vespri cantati. Presiede Don Franco Pagano, rettore del Seminario Vescovile e Parroco della Chiesa di San Francesco a Sarzana.

18.30 P.zza del Popolo: Arrivo e ricevimento delle Confraternite con i caratteristici “Cristi”, tipici della tradizione ligure.

20.40 Oratorio S. Giacomo: Saluto della Confraternita locale e dei portatori al Santo.

21 P.zza del Popolo: Partenza della solenne processione con l’effigie di San Giacomo Apostolo, le Confraternite con i maestosi Crocifissi liguri, il Gruppo Storico Borgo e Valle di Levanto, il Corpo Musicale di Riomaggiore e quello di Monterosso per le vie cittadine fino allo scoglio della Pietra, dove sarà impartita la benedizione. La reliquia sarà portata da Don Franco Pagano. Offerta in mare di una corona in memoria dei Caduti e dei Dispersi. Contemporaneamente saranno lanciati nelle acque del golfo oltre diecimila caratteristici lumini galleggianti.

23 Spettacolo pirotecnico sul mare

Al termine dello spettacolo pirotecnico e al rientro della Cassa di S. Giacomo in Chiesa: “Compieta”.



Nella notte tra il 25 e il 26 luglio è prevista l’effettuazione di corse ferroviarie straordinarie per agevolare il rietrno dei visitatori che hanno raggiunto Levanto in treno.