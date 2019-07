Festa del mare di Levanto, il pellegrinaggio a piedi lungo la Via dei Santuari

Cinque Terre - Val di Vara - Il pellegrinaggio a piedi lungo la Via dei Santuari delle Cinque Terre, aprirà sabato 20 luglio il programma religioso della Festa del mare di Levanto in onore di San Giacomo. Quest’anno viene riproposto il pellegrinaggio lungo la Via dei Santuari delle Cinque Terre, certamente uno dei più belli e impegnativi del nostro circondario (circa 31 km la percorrenza). Il programma prevede come prima tappa la salita al Santuario di N.S. di Montenero – Riomaggiore, quindi il Santuario di Nostra Signora della Salute – Manarola, Santuario di Nostra Signora delle Grazie – Corniglia (San Bernardino), il Santuario della Madonna di Reggio – Vernazza, infine il Santuario di Nostra Signora di Soviore – Monterosso al Mare. Conclusione alla Chiesa di N.S. della Guardia a Levanto. Per chi fosse interessato a partecipare la partenza dalla Stazione di Levanto sarà alle 06.17, da Riomaggiore alle 06.35.