Ferrari, Bonati e gli altri a Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Un soggiorno al Resort La Francesca è sempre una vacanza completa. Al piacere del mare, del sole, dei paesaggi e delle passeggiate, infatti, si uniscono opportunità di interessanti incontri culturali: presentazioni di libri, filmati o documenti che, anche nella leggerezza del contesto estivo, costituiscono momenti di piacevole discussione. Come ogni anno, gli appuntamenti del miniciclo “Incontri con l’Autore” si svolgono il mercoledì sera, al Baretto del Resort. Questo il programma:



7 agosto

Marco Ferrari presenterà L’angelo dei Mille, l'incredibile vicenda di Rosalia Montmasson (1823-1904), unica donna che, travestita da uomo, partecipò alla spedizione dei Mille distinguendosi per coraggio e dedizione verso i feriti.



14 agosto

Luciano Bonati presenterà Storie nostre, pagine di memorie storiche legate alla Liguria di Ponente, custodite e raccontate da persone che in quel territorio vivono e lavorano.



21 agosto

Carlo Monguzzi presenterà Ambientalismo sostenibile, ovvero come realizzare la conversione ecologica: una voce di speranza per un cambiamento attuabile e concreto per il nostro pianeta.



28 agosto

Il regista Franco Taviani commenterà il suo “1969: l’Italia vista dalla Luna”: un documentario che tratta l’allunaggio di cinquanta anni fa come una metafora mediatica e poetica per ripercorrere gli eventi di quell’anno così denso di aspettative e di presagi.



E non è tutto! L’estate 2019 sarà anche in musica: tutte le sere la vocalist Gabriella Mazza si alternerà tra il Ristorante Rosadimare e il Baretto per allietare gli ospiti con melodie – brillanti o malinconiche, spensierate o intime – tratte da un ampio repertorio fra swing, pop, rock, blues, bossa nova; il tutto venato da inflessioni jazz e interpretato in modo personale.