Escursione sui Monti di Pignone rinviata al 28 aprile

Cinque Terre - Val di Vara - L’escursione, ad anello al monte e alla chiesa di Santa Croce con partenza e arrivo in località Puin( Monti di Pignone), prevista per domenica 7 aprile, è rinviata a domenica 28 aprile con le stesse modalità. Le prenotazioni, entro il 24 aprile, agli stessi numeri di telefono Il rinvio è stato deciso a causa delle previsioni di probabile pioggia e tempo perturbato per domenica.

Il percorso parte da Puin (Monti di Pignone, lungo la SP 38 che va da Piandibarca - SS1- a Colla di Gritta - Monterosso). Lungo sentieri appena ripuliti da volontari, si raggiunge il Monte Santa Croce in territorio di Vernazza, dove ci fermeremo per una pausa con panino e salsiccia. Dalla cima del monte è possibile ammirare un vasto panorama sul mare e sulla costa ligure.

Alle 14.45 nella piccola chiesa di S. Croce sarà celebrata la S. Messa.?Riprenderemo poi il sentiero per il ritorno a Puin nel pomeriggio seguendo un percorso che, transitando su un piccolo ponte in pietra, ci porterà a Saggiano e quindi nuovamente a Puin.



Quota di partecipazione?Adulti € 12?Bambini (fino a 10 anni) € 6?Iscrizioni entro il 24 aprile ai numeri seguenti:?A

lberto 339 7602511?

Giuliana 333 7189436?P

er iscriversi NON basta cliccare su 'Parteciperò', è necessario telefonare??Organizzata da Comune, Pro Loco, Volontari A.I.B. di Pignone.?Con il patrocinio del Comune di Vernazza