Dr Ferroviaria vince e mantiene la vetta

Cinque Terre - Val di Vara - Importante affermazione casalinga della Dr Ferroviaria sul Tortona squadra molto forte ambiziosa che punta a vincere il campionato. Il primo tempo molto equilibrato si chiude con gli aquilotti in vantaggio per 7-6. Completamente diverso il secondo tempo, nei primi venti minuti di gioco i ragazzi di Cartoni e Paradiso sono riusciti a prendere il largo attendo a segno una punizione e due mete, una delle quali trasformata portandosi sul 22 a 6. L'espulsione di un atleta per gioco pericoloso ha poi messo ulteriormente in difficoltà la pur coriacea squadra ospite precludendole, di fatto, qualsiasi seppur minima speranza di poter rimontare. In inferiorità numerica la formazione tortonese è costretta a subire una ulteriore segnatura. A dieci minuti dal termine fanno ingresso in campo tutti gli aquilotti ancora a disposizione in panchina tra i quali il giovanissimo talento aquilotto Tommaso Piazzi (classe 2002), che fa dunque il suo esordio in prima squadra all'età di diciassette anni. Ad una manciata di secondi dal temine della gara il Tortona beneficia di una meta tecnica che l'arbitro giustamente concede per un fallo degli aquilotti in mischia ordinata a ridosso della linea di meta. La gara termina 27 a 13.

La cronaca: partenza “razzo” per la Dr Ferroviaria che va subito a segno nei minuti iniziali del match con il mediano di mischia Filippo Gelati, abilissimo ad uscire palla in mano da una ruck e a sorprendere la difesa ospite. La meta è in mezzo ai pali ed è facile la trasformazione di Luca Gabrielli. Gli ospiti reagiscono con veemenza e gli aquilotti sulla difensiva. L'espulsione temporanea (cartellino giallo) di Germano Battezzati consente al Tortona di aumentare la pressione. Gli spezzini si difendono con efficacia ma commettono anche qualche fallo di troppo e così il Tortona beneficia di due calci di punizione, abilmente capitalizzati, avvicinandosi pericolosamente nel punteggio (7-6) con il quale termina il primo tempo.

Alla ripresa delle “ostilità” la Dr Ferroviaria si presenta in campo ancora più decisa e motivata. Dopo un calcio di punizione di Gabrielli arrivano le mete di Paolo Vergassola su azione susseguente una touche a ridosso della linea di meta avversaria, e di Francesco Hall che finalizza una splendida azione alla mano della linea arretrata segnando la più classica delle mete all'altezza della bandierina, per il momentaneo 22 a 6 in favore degli aquilotti. L'inerzia della gara è ormai tutta a favore degli spezzini che grazie al vantaggio accumulato possono “amministrare“ il gioco, tanto più che il Tortona si ritrova in inferiorità numerica per l'espulsione di un giocatore che si era reso protagonista di un plateale e falloso intervento ai danni di Francesco Hall nel tentativo vano e piuttosto maldestro di impedirgli di segnare. I ragazzi di Cartoni e Paradiso sono bravi a sfruttare la superiorità numerica pericolosi in parecchie occasioni soprattutto con i veloci azioni della linea dei tre quarti splendidamente “orchestrati” da Luca Gabrielli e dal capitano Domenico Gaglione, due tra i migliori in campo. Da una di queste azioni alla mano” scaturisce l'ultima segnatura di Manuel Mazzanti che consente alla Dr Ferroviaria di incrementare il punteggio (27 a 6). Come detto in premessa a pochi minuti da termine l'arbitro concede giustamente una meta tecnica agli ospiti e la gara termina 27 a 13. Con questa vittoria la Dr Ferroviaria mantiene la vetta della classifica a punteggio pieno con cinque punti di vantaggio sulle dirette inseguitrici.

Formazione Dr Ferroviaria Italia Spezia: Gaglione (Cap.), Battezzati (V. Cap.), Conte, Pecci, Catano, Baldini, Sturlese, Vergassola, Mele, Gelati, Gabrielli, Mazzanti, Rabih, Trivelli, Hall, Buttini, Mosti, Melani, Sanchez, Mordacci, Zamborlini, Piazzi.

Allenatori: Gianluca Cartoni, Fabio Paradiso e Mariano Vergassola.

Classifica: Dr Ferroviaria Spezia 10, Val Tanaro, Lyons Tortona e Cus Piemonte Orientale 5, Saluzzo 0, Tre Rose Casale e Cogoleto -4.



GIORNATA POSITIVA ANCHE PER LE GIOVANILI

Pareggio rocambolesco per la Under 14 Dr Ferrovaria Spezia guidata da Paolo e Mariano Vergassola. Altra prestazione positiva per i giovani aquilotti che nel match casalingo al comunale "Pieroni", riescono a tener testa al blasonato Cus Genova ribattendo colpo su colpo ai punti subiti. Al termine della gara a far la differenza sul punteggio finale, nonostante lo scarto di 1 meta in favore del Cus, è stata la maggior precisione del mediano d'apertura Giovanni Farina che centrando tutte le trasformazioni ha consentito al Dr Ferroviaria Spezia di colmare il gap mete raggiungendo così il pareggio di 29 a 29.

Formazione Under 14: Gualpa Moya, Vergassola, Becchetti, Giarelli, Novelli, Piscopo, Mordacci, Farina, Greco, Moroni, Bocchia, Roubi, Moggia, Sabatini, Vignali, Bernabei, Sanfedele, Lagomarsini.

Vittoria casalinga anche per la franchigia Ligues 1 Under 16 che supera la FTGI Marengo per 43 a 19. Gli aquilotti convocati Bellè, Prosperi e Rolla.

Classifica U16: Unione Monferrato 15, Ftgi Ligues 1 punti 10, Cus Po 6, Ftgi Marengo 1.

Prossimi impegni oltre alla Prima squadra, domenica 3 novembre alle ore 11,00 scenderà in campo la FTGI Ligues 1 Under 16 che ospiterà a Recco il Cus Genova.