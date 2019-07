Doppio appuntamento musicale al santuario "Nostra signora" di Montenero

Cinque Terre - Val di Vara - Ritornano anche quest’estate i concerti organizzati dall’Associazione Montenero, realtà indipendente che dal 2013 si occupa di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e ambientale e la qualità della vita nel territorio della collina di Montenero.



Il connubio tra l’ottima musica, classica e contemporanea, con un forte carattere blues e soul, e la cornice paesaggistica unica crea emozioni straordinarie per tutti i partecipanti alle iniziative.



Domenica 28 luglio 2019, ore 15.30

Concerto d’organo – Luca Scandali

In occasione dell’annuale celebrazione dell’Incoronazione della Madonna di Montenero, che coinvolge con grande partecipazione la comunità di Riomaggiore, il Maestro Silvio Michielini introdurrà un concerto di alto livello per rilevanza del programma e qualità dell’esecutore, conducendo inoltre una visita guidata all’antico organo collocato all’interno del Santuario.



L’Organista Luca Scandali eseguirà una sequenza di tredici brani composti da sei importanti autori italiani del Settecento e dell’Ottocento: Domenico Cimarosa, Giovanni Morandi, Niccolò e Felice Moretti, Gioacchino Rossini, Vincenzo Bellini.



Nato ad Ancona nel 1965, il Maestro Scandali si è diplomato in Organo e Composizione Organistica, in Clavicembalo e in Composizione presso il Conservatorio “Rossini” di Pesaro. Vincitore di premi nazionali e internazionali, docente in masterclass e corsi di perfezionamento, si è esibito in importanti festival in Italia e all’estero, ha registrato per numerose case discografiche ed è attualmente titolare della cattedra di Organo e Composizione Organistica presso il Conservatorio di “Morlacchi” di Perugia.



Domenica 4 agosto 2019, ore 17.00

Montenero Blues Night #3

Marsico-Viale Duo



Terzo anno di imperdibili concerti blues a Montenero. Sul grande prato del Santuario sbarca il progetto “Always Dare”, nato nel 2014 dalla collaborazione tra i due musicisti: la cantante Sabrina Oggero Viale (Cuneo, 1985), e Alberto Marsico (Torino, 1966), uno dei maggiori esperti europei di organo Hammond.



“Always Dare” è un mònito per ricordarsi di avere il coraggio di “osare sempre”, ascoltandosi, l’uno con l’altro, correndo il rischio di incontrarsi o di scontrarsi. È questo che i due artisti tentano di fare ogni volta che salgono sul palcoscenico, suonando i grandi classici jazz, soul e qualche brano originale o della tradizione italiana. Il loro connubio, fertile e intenso, ha portato alla registrazione del disco “The wedding” (2017), che rappresenta un incontro tra le due diverse personalità musicali il cui feeling è totale o tale aspira ad essere grazie all’intensa frequentazione artistica reciproca: un caleidoscopio di suoni ed emozioni, che si muovono tra jazz, soul, blues, pop ed un tocco di ironia e varietà.



Entrambi i concerti sono a ingresso libero.

L’Associazione Montenero ringrazia la Diocesi della Spezia, Sarzana e Brugnato e la Parrocchia di Riomaggiore per la messa a disposizione degli spazi di propria pertinenza.



Il Santuario di Nostra Signora di Montenero, situato alla sommità dell’omonima collina e affacciato sullo splendido scenario del mare delle Cinque Terre fino a Punta Mesco, si raggiunge attraverso il comodo sentiero con partenza al km 10,8 dalla Strada Provinciale Litoranea n. 370 che collega La Spezia a Riomaggiore e agli altri borghi.