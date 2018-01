Domani tocca a Pignone e il suo carnevale

Cinque Terre - Val di Vara - Come ogni anno la Pro Loco di Pignone, in la collaborazione con il CAI della Spezia e il Comune

di Pignone, organizza il Carnevale per i bambini pignonesi e per tutti coloro che vorranno

partecipare alla passeggiata in maschera in partenza dalla piazza Marconi alle 14:30 di domenica 28 gennaio.

Le maschere, guidate dai camminatori del CAI coi travestimenti più improbabili e divertenti,

percorreranno la strada provinciale da Pignone a Casale. Qui, sotto gli alberi del grande giardino che circonda il Centro Sociale, ci sarà la pentolaccia da rompere a bastonate per guadagnarne il contenuto di coriandoli e caramelle. Nei locali del Centro Sociale (dove si svolgerà tutta la manifestazione in caso di maltempo) ci saranno cioccolata calda e dolci per tutti.