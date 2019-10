Dj Osso e i successi anni ‘80 a Brugnato

Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 6 ottobre Brugnato 5Terre Outlet Village festeggia l’arrivo delle nuove collezioni con la Fashion Sunday, un’intera giornata dedicata allo shopping e al divertimento. I visitatori dell’Outlet Village potranno infatti effettuare i propri acquisti e scoprire le novità delle collezioni autunno - inverno usufruendo dell’eccezionale sconto del 70% sul prezzo outlet su una selezione di articoli nei negozi aderenti.



Per rendere ancora più unica e divertente la giornata, a partire dalle 15 e fino alle 18, un imperdibile Dj Set con due regine della deep house, le Dj Niqi e Kayya, e, a seguire, direttamente dagli studi di Rai Radio 2, Dj Osso, vero e proprio special guest dell’evento. Celebre per i suoi mix musicali dedicati alle hit del passato, Dj Osso farà ballare tutti i presenti con una selezione musicale in cui saranno protagonisti i successi anni ‘80, le sigle dei cartoni animati più famosi e dei programmi tv. Uno spettacolo che si preannuncia all’insegna del divertimento, imperdibile per tutti gli appassionati di musica e di disco-revival.



Per permettere a tutti di raggiungere comodamente Brugnato 5Terre Outlet Village, nella giornata del 6 ottobre saranno disponibili navette gratuite in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca, Versilia e Parma. Per prenotare è sufficiente collegarsi al sito web www.shopinnbrugnato5terre.it o chiamare l’Infopoint allo 0187 894521.