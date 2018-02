Diecimila euro in 40 giorni per salvare la geografia e il suo festival

La manifestazione di Levanto e il lancio di un portale confidano nella generosità degli appassionati.

Cinque Terre - Val di Vara - Salvare la geografia, metterla al centro del dibattito, tutelarla in tutto il suo profondo valore culturale. Quest l'obbiettivo di una nutrita schiera convinta che, purtroppo, "la geografia stia lentamente e inesorabilmente scomparendo dalle nostre scuole". Ci sono Società Italiana di Geografia, SOS Geografia, Associazione insegnanti di geografia, Memo Grandi Magazzini Culturali, e ancora studenti, istituzioni amministrative e culturali, accademie, artisti, un conservatorio, un tour operator e una cooperativa di comunità, Officine del Levante.

E' con questo spirito che nasce la piattaforma digitale noisiamogeografia.it, che proporrà - spiegano da Officine del Levante - "un viaggio alla ricerca della geografia perduta, rispondendo al nostro questionario 'Noi siamo geografia'. Qual è la tua personale definizione di geografia, ovvero a cosa serve studiarla e capirla? Cosa vorresti scoprire del mondo che ti circonda? Quali sono i cinque luoghi che descrivono i tuoi ricordi più segreti? Raccontaci l’ultimo viaggio che hai fatto e quello che vorresti fare e il tuo luogo ideale dove pensare, amare, immaginare il futuro, ascoltare la tua musica, leggere... Le risposte andranno a formare una grande mappa piena di tante, piccole e grandi, emozioni 'geografiche' personali. Abbiamo bisogno della geografia di molti, perché insieme possiamo salvare la geografia di tutti".



L'auspicio è presentare il portale in occasione della seconda edizione del 'Festival della Geografia', il 6, il 7 e l'8 aprile a Levanto. Ma sia la messa online del portale, sia l'organizzazione del 'Festival' hanno bisogno di sostegno: a questo scopo oggi, venerdì 16 febbraio, prenderà il via per quaranta giorni una raccolta fondi sulla piattaforma Eppela. "Chiediamo a tutti coloro che hanno a cuore il futuro della geografia un piccolo sforzo economico - dichiarano i promotori - Andate su Eppela.com, cercate noisiamogeografia, godetevi il video, la descrizione del progetto e le ricompense".



Un appello per la geografia e per andare avanti con l'originale festival rivierasco che la celebra e racconta.