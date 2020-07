Deiva, la cultura riparte da Torre saracena e concerto per fisarmonica

Cinque Terre - Val di Vara - Dopo la pausa forzata dovuta al lockdown per il Covid 19, la Biblioteca Civica di Deiva Marina ha riaperto i battenti in sicurezza adottando i dispositivi previsti a tutela di tutti, al momento i servizi sono limitati al prestito e ovviamente alle restituzioni di volumi, anche pregresse, mentre restano invece sospese le donazioni e i servizi di consultazione in sede. Per evitare code a causa degli ingressi contingentati, è possibile prenotare i volumi anche da casa telefonicamente al n. 0187/815858 – 826123 o via e-mail concordando il giorno del ritiro. Come da disposizione normativa i volumi restituiti, prima del rientro nel circolo del prestito, vengono posti in quarantena e sanificati.



Nella Torre Saracena, riprende invece la programmazione delle aperture estive per consentire la visita alla mostra permanente di 39 icone russe, patrimonio del Comune di Deiva Marina grazie ad una donazione effettuata da un privato. L’apertura è provvisoriamente fissata nella giornata di sabato dalle ore 11,00 alle ore 12,30. L’ingresso è gratuito ma contingentato, è consentito l’accesso di massimo 2 visitatori alla volta che devono essere dotati di mascherina.



Sabato sera con lo spettacolo in Piazza della Posta alle ore 21,00, organizzato dalla Pro Loco con il patrocinio del Comune di Deiva Marina, si darà invece avvio anche all’intrattenimento serale con il concerto per fisarmonica dei Maestri Marco Valenti e Alberto Canclini, in programma musiche di Gardel, Piazzolla, Bacalov, Galiano, J.S.Bach, Rossini, Mozart e Vivaldi. E’ consigliata la prenotazione presso la Pro Loco al n. 0187/816525 oppure via e-mail. All’interno dell’area dello spettacolo sarà obbligatorio indossare la mascherina.