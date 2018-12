Deiva Marina, doppio appuntamento con le iniziative natalizie

Cinque Terre - Val di Vara - Anche Deiva Marina si prepara a festeggiare al meglio il Natale con due appuntamenti per grandi e piccini.



Nella graziosa frazione collinare di Mezzema, il concerto di mercoledì 19 dicembre, eseguito nella Chiesa Parrocchiale di S. Michele dal Circolo Corale Deivese, darà avvio alle manifestazioni del periodo natalizio organizzate dal Comune in sinergia con le associazioni locali e la Pro Loco per allietare questo periodo di festa a turisti e residenti. La direzione del concerto, dal titolo “Christmas around the world”, è affidata al M° Cesare Garibaldi e il programma prevede un repertorio di canti famosi della tradizione natalizia delle varie parti del mondo, l’inizio è fissato per le 17.



Quella di Babbo Natale, o Santa Claus è una storia che appartiene a gelide lande lontane, al fascino del Nord con i suoi paesaggi incantati dove i sogni diventano realtà: il Nord del Circolo Polare Artico, nell'Europa settentrionale, dove esiste una regione la Lapponia, terra di Babbo Natale. Leggenda vuole che Babbo Natale rubicondo, simpatico, con una lunga barba bianca, vestito di rosso con pelliccia bianca ai bordi e stivaloni ai piedi, parta a gran velocità sulla sua slitta trainata da renne, sempre puntuale tutti gli anni per far felici tutti i bambini, entrando nella notte in ogni casa per lasciare i suoi doni sotto agli alberi adornati a festa. Sabato 22 dicembre, appuntamento sempre molto atteso dai bambini deivesi, che nei giorni scorsi hanno ricevuto apposita lettera d’invito del Sindaco, sarà anche a Deiva Marina: il suo arrivo alla palestra comunale è previsto intorno alle 15 con il suo carico di doni e dolciumi per tutti. Ad accoglierlo tutti i bambini, che per l’occasione hanno preparato per lui canzoni e recite in tema natalizio, a seguire lo spettacolo di animazione e giochi in compagnia del Clown Prezzemolina.