Dalla gregoriana a Berlioz per l'estate musicale alle Cinque Terre

Cinque Terre - Val di Vara - E' sato presentato questa mattina presso la sede del Parco Nazionale delle Cinque Terre a Manarola il XXXVIII Festival Internazionale di Musica Cinque Terre, realizzato dall'Associazione Musicale César Franck in collaborazione con il Parco Nazionale e gli Enti del territorio.

Nei suoi lunghi anni di continuità, la manifestazione ha invitato artisti di rilevanza internazionale a esibirsi nella splendida cornice di un territorio unico al mondo e ha portato all'attenzione del pubblico e dei media l'inestimabile patrimonio artistico e culturale costituito dagli antichi organi, preziosi strumenti custoditi in luoghi dello spirito di grande fascino e bellezza.



Il quintetto di ottoni WTAMU con il suo magico suono inaugurerà questa nuova edizione a Vernazza nella chiesa di Santa Margherita d'Antiochia. In seguito Riomaggiore accoglierà l'Ensemble Enerbia e Maddalena Scagnelli il cui concerto, immerso in atmosfere musicali provenienti direttamente dal Medioevo, sarà preceduto da un tour turistico in compagnia di uno storico locale alla scoperta delle meraviglie del borgo.

Poi sarà la volta dell'Ensemble Katharsis, che rievocherà presso il Santuario Nostra Signora di Soviore il fascino della musica gregoriana. Alle 18.30 il concerto sarà preceduto da una degustazione in musica dei vini delle Cinque Terre, realizzata in collaborazione con l'AIS (E' obbligatoria la prenotazione all'indirizzo email: comunicazione@parconazionale5terre.it).



A Manarola si esibirà l'Ensemble Labirinto Armonico, un quartetto composto da organo e tre violini barocchi. L'esibizione sarà preceduta alle 19.00 da un tour turistico in compagnia di uno storico locale alla scoperta delle meraviglie del borgo.

Nell'incantevole scenario del Molo dei Pescatori di Monterosso l'Ensemble Sax of Limits, formata da giovani musicisti diplomati al Conservatorio Giacomo Puccini della Spezia sotto la direzione di Alessio Bacci e la preparazione di Marco Falaschi, proporrà un concerto dedicato alle più celebri composizioni di Haendel, Vivaldi, Verdi, Mascagni, Rossini, Bernstein, Berlioz. Come da tradizione, non mancheranno organisti di grande fama che eseguiranno repertori organistici e cameristici insieme al violino e al flauto traverso. Il Festival accoglierà, inoltre, un caro amico, il pianista Andrea Bacchetti, che regalerà una serata d'eccezione insieme al violinista giapponese Naoya Nishimura.



Infine, il Festival si concluderà sabato 7 settembre, presso il Santuario Nostra Signora di Soviore con l'esibizione del Coro del Monte Cauriol diretto da Massimo Corso che incanterà il pubblico con le proprie suggestive atmosfere di canti alpini e della tradizione popolare dedicati alla montagna.



L'ingresso ai concerti è libero.



Il cartellone



Venerdì 26 luglio Vernazza ore 21.15

Chiesa Santa Margherira di Antiochia

WTAMU Quintetto d'Ottoni

Williams Takacs Tromba

Russ Teweleit Tromba

Guglielmo Manfredi Corno

John Shanks Trombone

Jeremy Lewis Tuba

Musiche di Bach, Gabrieli, Kamen, Scheidt, McKee



Sabato 27 luglio Riomaggiore ore 21.15

Sagrato Chiesa S. Giovanni Battista

Maddalena Scagnelli e l'Ensemble Enerbia

Ore 19: alla scoperta delle bellezze del borgo.

Partenza da Point Parco Nazionale Cinque Terre c/o Stazione di Riomaggiore

Musica medievale



Venerdì 2 agosto Soviore – Monterosso al Mare ore 21.15

Santuario Nostra Signora di Soviore

Ensemble Katharsis

Dietrich Oberdörfer Voce

James Linahon Tromba

Jan Von Klewitz Sassofono

Markus Burger Pianoforte

Ferruccio Bartoletti Organo

Alle 18.30 degustazione in musica dei vini delle Cinque Terre insieme con l'associazione AIS

Improvvisazione su temi gregoriani



Domenica 4 agosto Manarola ore 21.15

Chiesa San Lorenzo

Ensemble Labirinto Armonico

Pierluigi Mencattini Violino barocco

Giovanni Rota Violino barocco

Egidio Mastrominico violino barocco

Maurizio Maffezzoli organo

Ore 19: alla scoperta delle bellezze del borgo.

Partenza da Point Parco Nazionale Cinque Terre c/o Stazione di Manarola

Musiche dei compositori del barocco del '600 e '700 Storace, Avritano, Cailò, Ragazzi



Venerdì 9 agosto Soviore – Monterosso al Mare ore 21.15

Santuario Nostra Signora di Soviore

Stefano Moriconi Flauto traverso

Laura Casoli organo

Musiche di Vivaldi, Martini, Stanley, Pergolesi, Marcello, Rutter

Venerdì 16 agosto Corniglia ore 21.15

Corniglia sagrato della chiesa di San Pietro.

Duo di violini "Du' note"

Ore 19: passeggiata pittorico/musicale nel borgo, con l'artista Margot Bertonati.

Ritrovo Terrazza Belvedere di Santa Maria

Musiche di Teleman, Leclair, Mozart, Béla Bartok



Mercoledì 21 agosto Riomaggiore ore 21.15

chiesa San Giovanni Battista

Concerto d'organo Enrico Barsanti

Musiche di Sweenlick, Muffat, Bach

Giovedì 29 Agosto Soviore – Monterosso ore 21.15

Santuario Nostra Signora di Soviore

Naoya Nishimura violino

Andrea Bacchetti pianoforte

Musiche di Corelli, Beethoven, Ravel, De Falla e Saint Saëns



Martedì 3 settembre Monterosso al Mare ore 21.15

Molo dei Pescatori

Sax off Limits Ensemble – Conservatorio di musica Puccini La Spezia

Direttore Alessio Bacci

Preparatore Marco Falaschi

Musiche di Haendel, Vivaldi, Verdi,Mascagni, Rossini, Bernstein, Berlioz



Sabato 7 settembre Soviore - Monterosso ore 21.15

Santuario Nostra Signora di Soviore

Coro Monte Cauriol

Massimo Corso direttore

Repertorio di canti alpini e della tradizione popolare dedicati alla montagna



Ingresso libero



Per informazioni e prenotazioni: comunicazione@parconazionale5terre.it - ass.cesarfranck@libero.it