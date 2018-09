Dalla Sicilia a Pignone: “Il mio diario. Racconti di guerra, racconti di pace”

Cinque Terre - Val di Vara - Si può scrivere un diario della propria vita alle soglie dei cento anni? E’ possibile a condizione di essere lucidi di mente e ricordare bene persone e fatti. Può avvenire anche di morire all’improvviso e lasciare agli altri il compito di comporre insieme il diario e presentarlo. E’ quanto avvenuto ad Antonino Zaccone, siciliano di nascita trapiantato giovanissimo in Liguria, che racconta la sua vita in un diario pubblicato postumo dai familiari dal titolo significativo “Il mio diario. Racconti di guerra, racconti di pace”. La guerra, seguita da un lungo periodo di prigionia in Germania in campo di concentramento, caratterizza la seconda parte del diario scritto nel lontano 2009 dopo la morte della moglie Dalma, nativa di Pignone.



Antonino parla della guerra e del rientro in Italia fra aneddoti e ricordi con lo spirito di chi non vuole dimenticare ma trasferire agli altri la sua esperienza umana. Non un libro ad uso commerciale ma una testimonianza come tante di anziani che vogliono consegnare alle future generazioni le loro esperienze vissute in modo diretto. Dopo di loro, crediamo, si aprirà il vuoto di memoria collettiva e la tragedia della dimenticanza. La fanciullezza e l’arrivo a Roma a diciotto anni per fare il servizio militare nell’Arma dei Carabinieri, che costituiscono la prima parte del diario, vedono la luce nel corso del 2017 durante la permanenza di Antonino presso la RSA “Felicia" della Spezia dove trascorrerà i suoi giorni fino alla morte avvenuta nel luglio 2018. Nel corso della passata estate l'interessato racconta aneddoti

e curiosità al figlio che li trascrive in bella copia: si parla del ciclista Giovanni Corrieri, amico di infanzia, vincitore di alcune tappe al giro d’Italia e al Tour de France, di personaggi curiosi e singolari, del terremoto a Messina e Reggio Calabria del 1908 e della fiumara che attraversa ancora oggi il suo paese, Zafferia, diventato ormai un suburbio della città.



Il diario è stato presentato nel mese di settembre all'"Istituto Felicia” alla Spezia con il personale della RSA che si è raccolto simbolicamente attorno ad Antonino, il carabiniere, insieme a tanti ospiti della struttura. Non poteva mancare per l’occasione l’Arma con il colonnello Gianluca Valerio che ha accolto l’invito di partecipare all’incontro pochi giorni prima del suo trasferimento in Sardegna: un atto di riguardo verso i familiari e la struttura molto apprezzato dai presenti. Accanto a lui la dirigente scolastica Maria Torre alla quale sono state consegnate alcune copie del diario per gli alunni della scuola media “Pjaget" e il sindaco di Pignone Mara Bertolotto, il paese di nascita della moglie di Antonino. Non sono mancati momenti di grande commozione con la partecipazione degli ospiti della struttura e dei loro familiari e la degustazione finale di torte dolci e salate offerte dal Felicia. Un modo anche questo per testimoniare che le strutture che ospitano gli anziani sono prima di tutto un centro di socializzazione come ha voluto dimostrare anche se a posteriori Antonino con il suo diario e i racconti di guerra e di pace.