Dalla Preistoria ad oggi, avete mai sentito parlare della località Debbia?

Cinque Terre - Val di Vara - Secondo appuntamento alla scoperta "virtuale" della Val di Vara su www.valdivara.it alla pagina Eventi e sulla pagina Facebook Val di Vara. Questa volta parliamo di un sito poco conosciuto, la Pianaccia di Suvero, e della presenza umana in questo territorio fin dalla preistoria. Con l'ausilio di foto e di una parte descrittiva sono raccontate le ricerche effettuate per diversi decenni che hanno portato alla luce una interessante stratigrafia del terreno che testimonia l'intervento dell'uomo e il perché la località si chiami Debbia. Il visitatore non si aspetti di trovare rovine imponenti - resterà in tal caso deluso - ma unicamente un luogo, oggi in parziale stato di abbandono, pieno di fascino dove l'indagine anche sommaria delle rocce affioranti attorno al sito della Pianaccia ci riporta a simboli e figure non esclusivamente frutto della natura ma di un probabile intervento dell'uomo. Un invito, quando sarà possibile, a visitare la Pianaccia e i comprensori di Suvero e dello Zignago pieni di storia millenaria dove ancor oggi agricoltura e allevamento rappresentano, nella fatica quotidiana dei produttori, il retaggio di un passato importante di cui la comunità locale è preziosa custode.