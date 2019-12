Dal "Lions Club Cinque Terre" tanti giocattoli per l'asilo-nido "Puer puella"

Cinque Terre - Val di Vara - Tanti regali di Natale, per i bimbi dell’asilo nido “Puer puella” di Levanto, da parte del “Lions Club Cinque Terre”.

Nella mattinata di mercoledì 4 dicembre, una delegazione dell’associazione, guidata dal presidente Carlo Gasparini e dal cerimoniere Fulvio Bondielli, si è recata nelle aule del complesso scolastico di via Martiri della libertà che dal 2005 (anno di avvio dell’iniziativa da parte dell’onorevole Emiliana Santoli) ospitano la struttura (attualmente gestita dalla cooperativa “Gulliver” in convenzione con il Comune, proprietario degli edifici) ed hanno consegnato un grande sacco colmo di giocattoli ai bimbi che frequentano il nido. “Si tratta di un’iniziativa che rientra nel novero delle attività benefiche che i Lions svolgono periodicamente, soprattutto nelle scuole e a favore degli enti che operano nel settore del volontariato” - ha detto il presidente Gasparini, che ha distribuito i doni ai bambini e alle educatrici (Monica Defilippi e la coordinatrice Marina Sintjurin) che hanno accolto gli ospiti, ringraziandoli per il sostegno.



Presente, per il Comune, l’assessore Olivia Canzio, che ha spiegato “l’importanza, per la comunità levantese, di avere un servizio per i bimbi fino a 36 mesi di età gestito da una società regolarmente accreditata e che opera ormai nel settore dell’educazione scolastica (anche con la scuola estiva) sul territorio levantese da alcuni anni, grazie ad una convenzione con la quale il Comune mette a disposizione le infrastrutture nelle quali si svolgono le attività didattiche”.

Ma la collaborazione lavorativa della cooperativa Gulliver con il Comune di Levanto ha avuto inizio addirittura nel 2005, con l’attivazione di servizi socio-educativi individuali scolastici ed extrascolastici e trasporto sociale.

“Il nostro nido vuole porsi come una delle realtà di supporto alle famiglie del territorio con bambini piccoli - ha aggiunto la coordinatrice Sintjurin - I suoi obiettivi sono riferibili a due ambiti: lo sviluppo del bambino e il sostegno alla genitorialità. La dimensione educativa e di cura ci permette di accogliere bambini dai tre ai trentasei mesi di età, caratterizzandoci sia come un servizio per la prima infanzia ricco nell’offerta educativa, sia come strumento di miglioramento continuo della qualità di vita della comunità. Al “Puer Puella” sono accolti anche bambini non residenti, qualora vi siano posti vacanti. Per venire incontro alle esigenze delle famiglie ed ampliare il servizio, da questo mese abbiamo esteso gli orari di apertura della struttura, che ora è attiva dalle 8 alle 16 dal lunedì al venerdì”.