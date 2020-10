Covid-19, saltano le escursioni nel Parco letterario

Cinque Terre - Val di Vara - In via precauzionale rispetto all’emergenza sanitaria, il Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque Terre ha deciso di rinviare a primavera la programmazione che avrebbe dovuto prendere il via da domenica 25 ottobre 2020, con l’escursione dedicata agli alberi monumentali e alla loro forza di ispirazione poetica, proprio in occasione della Giornata Europea dei Parchi Letterari.

I percorsi naturalistico letterari saranno comunque proposti dal Parco in forma virtuale attraverso i propri canali di comunicazione per invitare alla fruizione consapevole e, sempre nel rispetto delle norme, degli spazi verdi custoditi dal Parco, oggi più che mai luoghi di cultura all’aria aperta e di rigenerazione psicofisica.



«Alla luce dell’attuale situazione sanitaria abbiamo deciso di rimandare alla prossima primavera il calendario di passeggiate ed escursioni letterarie, scandite da letture e dalla scoperta del mosaico di biodiversità custodito dal Parco - spiega la Presidente Donatella Bianchi -. Tuttavia siamo consapevoli che il contatto con la natura e la bellezza del Parco Nazionale in abito autunnale, rappresentino occasioni di grande conforto proprio nei momenti di difficoltà, così come le suggestioni di poeti e scrittori che in questo tratto dell’estremo Levante ligure hanno tratto fonte di ispirazione. Per questo ogni settimana proporremo il racconto di un itinerario naturalistico letterario, offrendo, così, la possibilità di entrare in contatto, anche se in modo virtuale, con gli scorci più suggestivi della nostra rete sentieristica e del nostro territorio».