Cornice, i suoi vini e le curiosità storiche

Il viaggio continua a Cornice, piccolo borgo del Comune di Sesta Godano, conosciuto per la produzione dei suoi vini bianchi e rossi delle aziende di Giorgia Grande e Ivano De Nevi. La viticoltura insieme alla coltivazione dell'olivo e del castagno domestico rappresentava già nel 1700 una delle fonti di vita per la piccola comunità, legata a lungo ai Vescovi di Brugnato prima di entrare a far parte nei primi dell'Ottocento del Comune di Godano divenuto successivamente Sesta Godano.

Il racconto si snoda fra curiosità storiche e l'attualità con il ricordo della lunga controversia per la costruzione di una discarica in località Mangina sul torrente Malacqua poco lontano dalla confluenza con il fiume Vara. Cornice è situata di fronte a quella che sarebbe dovuta

diventare la discarica di servizio della provincia spezzina. In quella battaglia risalente al 2013 i produttori della Val di Vara e fra questi i piccoli viticoltori di Cornice ebbero un ruolo di rilievo accanto alle istituzioni e al comitato sorto contro la costruzione dell'impianto.