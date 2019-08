Concentrica al mare, teatro tra Bonassola e Deiva Marina

Cinque Terre - Val di Vara - Concentrica è pronta a decollare, anche quest'anno, per il suo lungo viaggio intorno al pianeta spettacolo, un fitto calendario di appuntamenti che spaziano dal teatro alla musica live, dalla danza contemporanea alle gite teatrali, dai tavoli di lavoro alle feste, organizzato dal Teatro della Caduta con la partecipazione di una pluralità di programmazioni messe in rete, tra Torino, Piemonte e Liguria. Concentrica è realizzata in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo, con il sostegno della Compagnia di San Paolo (maggior sostenitore) nell’ambito dell’edizione 2019 del bando “Performing Arts”, del Ministero per i Beni e le Attività culturali, della Fondazione CRT e di Torino Arti Performative.



21 sono le compagnie e gli artisti che compongono la settima stagione di Concentrica: un'avventura di 8 mesi che si sviluppa in 4 episodi. Si inizia con Concentrica al mare, una piccola ma gustosa anticipazione estiva sulle coste del levante ligure, per proseguire tra settembre e ottobre con Concentrica in vista, un ricco calendario di anteprime a Torino e dintorni. Concentrica in vista attiverà come sempre un circuito orbitante di 10 luoghi teatrali, tra Piemonte e Liguria, da novembre 2019 fino a marzo 2020.





CONCENTRICA AL MARE



8 agosto 2019 ore 22.30 – Bonassola (SP)

Francesco Giorda

LOVE SHOW

in collaborazione con Nuove Terre



14 agosto 2019 ore 21.30 – Deiva Marina (SP)

Andrea Cosentino

KOTEKINO RIFF

in collaborazione con Nuove Terre e Testimonianze Ricerca Azioni festival



22 agosto 2019 orario a sorpresa durante la giornata – Deiva Marina (SP)

C&C Company

A PESO MORTO

in collaborazione con Nuove Terre e Testimonianze Ricerca Azioni festival