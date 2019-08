Con Gianna Schelotto cala il sipario su "Monterosso, un mare di libri"

Cinque Terre - Val di Vara - Ultimo appuntamento per “Monterosso un mare di libri”: giovedì 29 agosto alle 21,15 al Molo dei Pescatori sarà ospite Gianna Schelotto che presenta “Vorrei e non vorrei” edito da Mondadori. Interverrà la giornalista Emanuela Cavallo. Schelotto, nota psicologa specializzata in terapia della coppia e in psicosomatica, genovese d’adozione, affronta il tema della capacità di scegliere: sposarsi, cambiare lavoro, intraprendere un percorso di studi, ma anche quali scarpe mettere o cosa mangiare. Ci sono sempre più persone che di fronte alle scelte si bloccano, si tormentano e si dibattono fra dubbi e paure, temendo di non essere in grado di capire cosa è meglio per loro. È ormai acquisito che nelle decisioni da prendere, grandi o piccole che siano, siamo condizionati non solo dalla ragione, ma anche da una fitta rete di giudizi

e pregiudizi, consci e inconsci, norme sociali e intime convinzioni, che esistendo in filigrana dentro di noi rendono impervie le nostre scelte.



Tuttavia, gli aut aut nei quali i dubbiosi si dibattono sono una specie di mappa: proprio grazie alle continue esitazioni si riesce spesso a intuire le cause dei malesseri che li affliggono. L’indecisione è quindi una guida preziosa, una sorta di radiografia della psiche. Partendo da questi presupposti, Gianna Schelotto racconta dieci casi illuminanti, che parlano di indugi, priorità, amori, tradimenti, traslochi, segreti e rimpianti. Un mosaico di dilemmi, ansie e contraddizioni che affligge chi, più o meno frequentemente, si dondola sull’altalena del “vorrei” e “non vorrei”. Infine è annullato l’appuntamento di venerdì 30 agosto con Giovanni Grasso che doveva presentare a Monterosso il suo libro “Il caso Kaufmann” edito da Rizzoli. Per ovvie ragioni istituzionali Giovanni Grasso, portavoce del Presidente della Repubblica Mattarella, è trattenuto a Roma dagli impegni derivanti dalla crisi di governo.