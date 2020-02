Comune e scuola di Ceparana donano un libro contro i pericoli di internet a tutti gli studenti

Cinque Terre - Val di Vara - “Avanti tutta”. Questo è il titolo del volume che l'Associazione “I Quindici”, in collaborazione con il Comune di Bolano e l'Istituto Comprensivo ISA 20 dello stesso comune, presenterà venerdì 28 febbraio alle ore 10, presso il nuovo Auditorium della scuola. Sono ormai purtroppo all'ordine del giorno i fatti che coinvolgono ragazzi sempre più piccoli esponendoli ai pericoli della rete. “La nostra scuola” - afferma Lucia Cariglia, Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Bolano - “offre ampio spazio ad ogni iniziativa di prevenzione di fenomeni sempre più dilaganti come il cyberbullismo, mostrandosi attenta al benessere degli alunni non solo tra le mura scolastiche, ma accompagnandoli in ogni momento del loro percorso di crescita in sinergia con le famiglie”. La guida che verrà donata ad ogni alunno proprio in occasione della presentazione, contiene anche un vademecum per le famiglie, “perché è fondamentale che i genitori acquisiscano sempre più consapevolezza delle insidie della rete, per far sì che i ragazzi possano sfruttare le straordinarie potenzialità del web evitando i pericoli che purtroppo essa può nascondere”: queste le parole della professoressa Francesca Corvi, referente per il bullismo e il cyberbullismo della scuola, che ha promosso questa come una delle tante iniziative dell'Istituto volte a promuovere la legalità quale valore fondamentale nel percorso di formazione di ogni individuo.

Proseguono Alberto Battilani e Elena Ferrarini, Sindaco ed assessore alla pubblica istruzione: "Qualche mese fa l’Amministrazione del Comune di Bolano ha risposto positivamente alla proposta della casa editrice ‘i Quindici’ per la distribuzione gratuita all' Istituto Comprensivo di Bolano del libretto ‘Avanti tutta!’, valutandolo un valido strumento informativo per bambini, famiglie e educatori.

Ringraziamo i tanti sponsor locali che hanno sostenuto l’iniziativa, permettendone la realizzazione."