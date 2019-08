Circo, stelle, spiritualità e interviste impossibili. Dove? A Bonassola

Cinque Terre - Val di Vara - Nelle prossime serate Bonassola si animerà di nuovi spettacoli, adatti a tutti e per tutti i gusti.

Si inizia giovedì sera con lo spettacolo del circo contemporaneo itinerante "Hoopelai" e a seguire le interviste impossibili del primo talk show teatrale di "Love show". L'evento rientra nella rassegna Festival Nuove Terre, si svolgerà in Via Rezzano e Piazza Centocroci ed è gratuito.



La serata di venerdì 9, dalle ore 21,00, prevede l'ultimo degli incontri organizzati da Don Giulio Mignani presso la Parrocchia di Santa Caterina. Il tema della serata sarà: "Armonia e spiritualità: l'esercizio delle Virtù"

L'incontro è gratuito.



Sabato 10 la serata sarà dedicata alle stelle cadenti. Nel sagrato della Chiesa di San Giorgio vi aspetta lo stand gastronomico, musica e un panorama magico per poter ammirare il cielo. Sarà garantito un servizio continuativo di bus gratuito serale dalle 19,30 alle 23,00.



Domenica 11 a Montaretto c'è "Cinema sotto le stelle" con la proiezione di un film in Piazza Pertini dalle 21,00.



Tutte le informazioni e il calendario aggiornato su www.infobonassola.com



Grazie per la collaborazione nella divulgazione.