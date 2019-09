Cena storica con delitto ricordando gli omicidi del 1600

Cinque Terre - Val di Vara - L’associazione culturale Convivia in Bolano organizza una cena storica con delitto nella serata di venerdì 6 settembre, con inizio alle 20. Basata su una serie di omicidi realmente avvenuti tra Ceparana e Bolano verso la fine del XVII

secolo, la storia vede i protagonisti, l’Abate di Portovenere e il Vicario di Sarzana, muoversi sullo splendido scenario di piazza Matteotti, nel suggestivo borgo di Bolano, e impegnarsi nella ricerca di un assassino, che, come appare da alcuni indizi e testimonianze, potrebbe non aver agito da solo. Il pubblico, durante la cena, sarà invitato a cogliere gli indizi e ad annotarli, per partecipare alle indagini e scoprire il responsabile.



Nella realizzazione di questo evento, Convivia si è avvalsa della collaborazione di M.G. Chilosi e R. Neri, autori della riduzione teatrale dei fatti storici, già narrati nel romanzo L’abate di Portovenere e il caso del giovane scomparso di Domenico Ciarlo, il quale sarà gradito ospite dell’evento, della Compagnia della Corte che, con la regia di Chilosi, si occupa della rappresentazione teatrale e dell’Insolito Posto Bistrot, a cui spetta la realizzazione di un menù

creato seguendo le indicazioni storiche - seppur con minime concessioni ai gusti moderni. Per info e prenotazioni: convivia.booking@gmail.com