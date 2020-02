Cinque Terre - Val di Vara - Domenica 23 febbraio il Carnevale passa da Bonassola. Tutti in maschera per sfilare tra le vie del paese fino ad arrivare in Via Rezzano e passare il pomeriggio tra pentolacce, merende e divertimento! Ci sarà anche la premiazione per la maschera più bella ed originale. Il ritrovo è alle 15 presso la stazione ferroviaria del borgo rivierasco.