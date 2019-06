Calà, Al Bano, Ex Otago, ripartono le notti in musica e parole

Cinque Terre - Val di Vara - "Registriamo un sempre più grande riscontro di clientela straniera, con un incoming spontaneo frutto del passaparola. La gente si trova bene e l'incremento del turista indipendente, che peraltro è quello che spende di più, ne è diretta conseguenza. La crescita della presenza internazionale è il segnale più netto che il passaparola funziona anche grazie ad un migliaio di strutture recettive che fanno da volano". E' piacevolmente e comprensibilmente soddisfatta Marina Acconci, amministratore delegato della società “San Mauro Spa” e fondatrice del Cinque Terre Brugnato Outlet Village che nei primi sei mesi del 2019 ha visto schizzare del 20% il fatturato complessivo della struttura che già era stato capace di analogo aumento nei primi sei mesi del 2018. E nonostante un maggio non certo semplice, il traffico persone segna un incoraggiante +15%.



Numeri analizzati davanti alla stampa in occasione dell'annuale presentazione delle Summer Nights, racconti d’autore in musica e parole, il festival che, a partire dal 29 giugno e per 10 serate, ogni sabato fino al 31 agosto, animerà la piazza principale dell’Outlet Village ligure, trasformandola in un palcoscenico per gli spettacoli di alcuni tra i più celebri nomi della musica italiana e internazionale. Ad inaugurare l’edizione 2019, la sesta, sabato 29 giugno a Brugnato 5Terre Outlet Village arriverà Jerry Calà con il suo spettacolo “Jerry Calà - Una vita da libidine concert-show", un vero e proprio concerto che farà ballare e divertire il numeroso pubblico del festival. Le Summer Nights sono ormai diventate un appuntamento imperdibile per la comunità locale e per i numerosi turisti che trascorrono le vacanze estive tra la Versilia e le Cinque Terre, un appuntamento davvero speciale:



Nelle settimane successive si proseguirà nella formula collaudata, ospitando grandi nomi della musica italiana e internazionale. Tra gli artisti che si avvicenderanno sul palco si segnalano Al Bano, il cantautore brindisino che ha fatto la storia della musica leggera italiana, reso famoso in tutto il mondo da canzoni come “Nel Sole”, “Felicità” e “Ci sarà”, che il 13/7 riempirà con la sua voce unica la piazza del Centro. Sabato 20 luglio si esibiranno gli Ex-Otago, gruppo indie pop nato a Genova nel 2002 con all’attivo 6 album, reduce dall’esordio all’ultima edizione del Festival di Sanremo con il pezzo “Solo una canzone”, e diventato famoso anche per successi come “Quando sono con te” e “Questa Notte”. Il 27 luglio sarà il turno dei The Kolors, la band composta da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni), vincitrice della quattordicesima edizione di Amici, che ha firmato canzoni come “Frida (Mai, Mai, Mai)”, “Come le onde” e “Pensare male”; il 3/8 saranno protagonisti la musica e le parole di Gigi D’Alessio, cantautore napoletano che ha fatto la storia della musica italiana con pezzi come “Non dirgli mai”, “Annarè” e “Miele”, e che ha da poco concluso con successo la sua partecipazione, come giudice, all’ultima edizione del talent show televisivo The Voice of Italy, in cui ha trionfato la sua concorrente Carmen Pierri. Inoltre sabato 17/8 il palco di Brugnato 5Terre Outlet Village ospiterà Tony Hadley, voce storica degli Spandau Ballet, una delle band più influenti della scena pop mondiale; una star di livello internazionale che ha fatto innamorare e ballare intere generazioni con canzoni come “Gold”, “True”, “I’ll fly for you” e “How many lies?” e che proporrà al pubblico dell’Outlet Village anche alcuni suoi pezzi della sua fortunata carriera da solista: "Un passo inedito verso un artista internazionale per vedere come reagiscono i turisti - spiega Acconci - quello di quest'anno vuole essere un test. Vediamo tantissimi francesi, non mancano gli scandinavi, la compenente europea è molto forte". A chiusura della rassegna sabato 31 agosto gli organizzatori hanno preparato una sorpresa speciale, una serata indimenticabile dedicata a tutti gli appassionati.



Come nelle precedenti edizioni nel corso delle Summer Nights, tutte ad ingresso gratuito con inizio alle 21, gli artisti, ad eccezione della serata inaugurale, si racconteranno ai microfoni dei conduttori, in un mix di musica e parole, eseguendo dal vivo i loro più grandi successi e ripercorrendo gli episodi più significativi della loro storia artistica. Nelle date degli eventi i negozi di Brugnato 5Terre Outlet Village resteranno aperti fino alle 24, per regalare un’esperienza unica, tra shopping e musica. Media Partner della rassegna sarà Radio Number One, che, a partire dal 7 luglio, trasmetterà le repliche degli eventi ogni domenica sera dalle ore 21. Per il quinto anno consecutivo la produzione delle Summer Nights è a cura di FMedia con la direzione artistica di Salvo Ferrara. Per ulteriori informazioni https://www.shopinnbrugnato5terre.it/



CALENDARIO EVENTI

29 giugno – JERRY CALÀ Una vita da libidine concert show

6 luglio – RICCARDO FOGLI

13 luglio – AL BANO

20 luglio – EX-OTAGO

27 luglio – THE KOLORS

3 agosto – GIGI D’ALESSIO

10 agosto – PACIFICO

17 agosto – TONY HADLEY (frontman Spandau Ballet)

24 agosto – GIONNYSCANDAL