Bramante, Manarola e la terza generazione

Cinque Terre - Val di Vara - Quando nasce qualcuno, nelle Cinque Terre, si mette via una cassa di Sciacchetrà.

A 7 anni travasavo il vino con mio nonno Bramante, nato nel 1900. A 11 aiutavo mia madre in osteria. Ero ballerino, per seguire il locale ho dovuto rinunciare ad andare a fare l’accademia ad Amsterdam quando avevo 19 anni.

Lui, Bramante, a 18 anni si è imbarcato per la Prima Guerra Mondiale, ma due mesi dopo era finita. Poi ha aperto una salagione di acciughe. Aveva dei soci, tre barche.



Ma la concorrenza delle acciughe spagnole prima della Seconda Guerra Mondiale li mise fuori mercato, così i soci scapparono e lui fallì. Fu così che decise di aprire il locale. Mise da parte una cassa di Sciacchetrà, come fosse una nascita. Ce l’ho ancora, è talmente vecchia che è l’unica rimasta con l’etichetta dove è ancora scritto ‘Sciachetrà’, con una C sola. ‘Fallirai di nuovo’ gli dicevano tutti. E invece era il ‘58, lui è morto nel ‘92, e lo ha fatto qui dentro. Ora portiamo avanti il locale noi della terza generazione, anche se la mamma ci dà sempre una mano.

Mia sorella fa il mattino, io il pomeriggio. È una divisione semplice. Ci piacciono le cose semplici.



Gabriel dialoga con Filippo Lubrano

