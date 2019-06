Borghetto avrà il suo mercato, ogni mercoledì mattina

Cinque Terre - Val di Vara - Da mercoledì 19, Borghetto Vara avrà il suo mercato rionale grazie alla fattiva sinergia tra il consiglio comunale, presieduto dal sindaco Claudio Delvigo, gli imprenditori locali e la richiesta dei residenti. L'iniziativa tende a fornire agli abitanti del comune e alla comunità dell'Alta val di Vara una occasione di incontro, svago e di acquisti ponderati.

Sede del nuovo mercato rionale il centro storico ed in particolare Piazza Umberto Primo che tutti i mercoledì dalle 8.30 alle 13 si animerà con oltre venti banchi a km zero, hobbisti, abbigliamento, fiori e l'immancabile pollo allo spiedo, animando per tutta la mattinata il centro del borgo con prodotti di qualità. Gli ambulanti tutti nel ringraziare per l'impegno profuso la giunta comunale e l'assessorato al commercio invitano la popolazione ad intervenire per trasformare il mercato del mercoledì in una occasione di crescita sociale.