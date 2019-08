Bonassola propone un calendario fitto di eventi

Cinque Terre - Val di Vara - Una sfilata di moda questa sera, 13 agosto, che porterà fascino tra le vie centrali del paese, organizzata da Morana eventi apre il calendario settimanale delle iniziative di Bonassola. Si inizia con il dj set dalle 20,30.



Mercoledì ritornano le fantastiche fotografie di Alessandro Benedetti che accompagna a vedere e capire il mare. Dalle 21,00 in piazza Centocroci.



Dal 16 agosto al 24 agosto si potrà visitare la mostra "Superfici" con le opere dell'artista Corrado Scarsi, in Sala Vinzoni dalle 20,30 alle 23.



Tante possibilità di divertimento nel giorno di ferragosto con il concerto in Piazza Centocroci alle 21,30 in cui si ballerà musica anni 70 e 80, e le Festività dell'Assunta e San Rocco a Montaretto.

raggiungibili anche con servizio bus gratuito. Vi aspettano oltre alle celebrazioni religiose tanta buona musica e compagnia. Il 15 ci sarà il ballo con orchestra mentre il 16 alle 21,30 in Piazza Pertini ritorna il Bonassola Jazz and more... con il concerto "100 anni di hits".



Domenica 18 nuova data del Bonassola jazz and more... a Bonassola in Piazza Centocroci dalle 21,30 con il concerto "50 sfumature di blues". In contemporanea per tutta la giornata il mercatino degli operatori dell'ingegno creativo con associazione Tuareg.



Chiude la settimana la passeggiata fino a Framura accompaganti dal naturalista Carlo Torricelli.