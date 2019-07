Bonassola nel fine settimana gli eventi non mancano

Cinque Terre - Val di Vara - Fine settimana ricco di eventi a Bonassola a partire da oggi, venerdì 19 luglio. Il programma è denso di appuntamenti a partire dalle 21.



Il programma



VENERDÌ 19 LUGLIO

DON GIULIO INVITA ALL'INCONTRO: "Il messaggio della natura: l'Armonia"

Chiesa Parrocchiale di S. Caterina ore 21:00



VENERDÌ 19 LUGLIO

BONASSOLA, JAZZ AND MORE...

Bossa Nova al ritmo delle onde

Bar Maralbi ore 21:30



SABATO 20 LUGLIO

APERITIVO IN MUSICA

con Diego Baiandi

ore 19,00 Caffé delle Rose



SABATO 20 LUGLIO

LA CONQUISTA DELLO SPAZIO

Conferenza nell'anniversario dello sbarco sulla Luna. Adatto anche ai

bambini.



Ore 21,00 Piazza Centocroci





SABATO 20 E DOMENICA 21 LUGLIO

FESTA DELLO SPORT

dalle 19,00 Montaretto



DOMENICA 21 LUGLIO

Piazza Cento Croci – Via Rezzano

MERCATINO Operatori dell'ingegno con Ass.ne TUAREG



DOMENICA 21 LUGLIO

APERITIVO IN MUSICA

Bar Smash dalle 19,00



DOMENICA 21 LUGLIO

SPETTACOLO DIALETTALE

con Associazione Gente di Mare, Bottega della Musica e Illustri Cugini

ore 21,30 Piazza Centocroci