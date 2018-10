Bonassola, ecco al seconda edizione di "Eco della musica"

Cinque Terre - Val di Vara - Visto l'ottimo successo della prima edizione del festival quest'anno arriva la seconda edizione di "Eco della musica", che ripercorre le vie delle frazioni e del comune di Bonassola.

Eco della musica è un festival nato in montagna, ma con una natura particolare, quella di unire confini geografici o culturali.

Eco della musica - Bonassola ne è la prova, dalla montagna scendiamo al mare.

Mare che ha accolto tutte le culture, che mescola con il suo movimento lingue, anime e suoni, così la seconda edizione del festival unisce musiche e parole, suoni e storie.



PROMOTORI E ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE JONAS "D. PIETRINI"

DIREZIONE ARTISTICA: CARLO MAVER E CLAUDIO CARBONI

CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARISPEZIA NELL’AMBITO DEL BANDO “EVENTI CULTURALI 2018”

PARTNER: COMUNE DI BONASSOLA, NUOVA PRO LOCO DI BONASSOLA, CIRCOLO ARCI MONTARETTO



PROGRAMMA



VENERDÌ 12

ORE 19.00 CENA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO

SU PRENOTAZIONE 0187.813363

ORE 21.30 CONCERTO

MIRCO MENNA in COLUMBUS DAY



SABATO 13

ORE 9.00 RITROVO PRESSO LA PRO LOCO DI BONASSOLA INIZIO CAMMINATA

ORE 10,30 SALTO DELLA LEPRE INTERVENTI MUSICALI DI CLAUDIO CARBONI E CARLO MAVER

ORE 11.30 CONCERTO NEL BOSCO

FABIO RINAUDO

ORE 12.30 PRANZO PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO

ORE 15.00 PROSEGUE IL CAMMINO VERSO LOC. GAGGI E S.GIORGIO

ORE 18.30 CONCERTO CON APERITIVO LOC. S. GIORGIO

SAGRATO DELLA CHIESA CONCERTO

CARLO MAVER



DOMENICA 14

ORE 6.30

CONCERTO ALL’ALBA ALLA MADONNINA DELLA PUNTA

A SEGUIRE COLAZIONE

SERGIO ALTAMURA

ORE 11.00 CONCERTO LOC. SERRA

“STORIE IN BOTTIGLIA” VITTORIO CARNIGLIA

ORE 12.30 PRANZO SU PRENOTAZIONE A BONASSOLA 3664226468



ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE

L’ISCRIZIONE DI € 40 COMPRENDE :

GUIDA DURANTE IL TREKKING DI SABATO E DOMENICA



PERCORSO

SABATO: PARTENZA DA BONASSOLA ORE 9,30 PRESSO LA PRO LOCO DI BONASSOLA - SALTO DELLA LEPRE - MONTARETTO - GAGGI - PIANI DI S. GIORGIO - S.GIORGIO

DOMENICA: ORE 7.00 MADONNINA DELLA PUNTA - BONASSOLA - LOC. SERRA - BONASSOLA

PRANZO DEL SABATO PRESSO CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO

COLAZIONE DELLA DOMENICA ALLA MADONNINA DELLA PUNTA

APERITIVO LOC. S. GIORGIO



CONCERTI GRATUITI



PER ISCRIZIONE PRO LOCO DI BONASSOLA 3664226468

DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 19

FUORI ISCRIZIONE - NON COMPRESE NEI 40 EURO :

CENA VENERDì 12 SU PRENOTAZIONE, PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO 0187813363

PRENOTAZIONE PRANZO DOMENICA 14 PRESSO MARALBI DI BONASSOLA

3395740851

PER CHI VOLESSE PARTECIPARE AD UN SINGOLO GIORNO:

SABATO € 25

DOMENICA € 20

I BAMBINI FINO A 7 ANNI NON PAGANO

MENTRE DAI 7 AI 12 QUOTA € 10



INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA

3398541913 ostello@montaretto.it

www.montaretto.it - https://www.facebook.com/Ecodellamusica/