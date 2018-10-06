Bonassola, ecco al seconda edizione di "Eco della musica"

Cinque Terre - Val di Vara - Visto l'ottimo successo della prima edizione del festival quest'anno arriva la seconda edizione di "Eco della musica", che ripercorre le vie delle frazioni e del comune di Bonassola.
Eco della musica è un festival nato in montagna, ma con una natura particolare, quella di unire confini geografici o culturali.
Eco della musica - Bonassola ne è la prova, dalla montagna scendiamo al mare.
Mare che ha accolto tutte le culture, che mescola con il suo movimento lingue, anime e suoni, così la seconda edizione del festival unisce musiche e parole, suoni e storie.
PROMOTORI E ORGANIZZAZIONE: ASSOCIAZIONE JONAS "D. PIETRINI"
DIREZIONE ARTISTICA: CARLO MAVER E CLAUDIO CARBONI
CON IL CONTRIBUTO DI FONDAZIONE CARISPEZIA NELL’AMBITO DEL BANDO “EVENTI CULTURALI 2018”
PARTNER: COMUNE DI BONASSOLA, NUOVA PRO LOCO DI BONASSOLA, CIRCOLO ARCI MONTARETTO
PROGRAMMA
VENERDÌ 12
ORE 19.00 CENA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO
SU PRENOTAZIONE 0187.813363
ORE 21.30 CONCERTO
MIRCO MENNA in COLUMBUS DAY
SABATO 13
ORE 9.00 RITROVO PRESSO LA PRO LOCO DI BONASSOLA INIZIO CAMMINATA
ORE 10,30 SALTO DELLA LEPRE INTERVENTI MUSICALI DI CLAUDIO CARBONI E CARLO MAVER
ORE 11.30 CONCERTO NEL BOSCO
FABIO RINAUDO
ORE 12.30 PRANZO PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO
ORE 15.00 PROSEGUE IL CAMMINO VERSO LOC. GAGGI E S.GIORGIO
ORE 18.30 CONCERTO CON APERITIVO LOC. S. GIORGIO
SAGRATO DELLA CHIESA CONCERTO
CARLO MAVER
DOMENICA 14
ORE 6.30
CONCERTO ALL’ALBA ALLA MADONNINA DELLA PUNTA
A SEGUIRE COLAZIONE
SERGIO ALTAMURA
ORE 11.00 CONCERTO LOC. SERRA
“STORIE IN BOTTIGLIA” VITTORIO CARNIGLIA
ORE 12.30 PRANZO SU PRENOTAZIONE A BONASSOLA 3664226468
ISTRUZIONI PER LA PARTECIPAZIONE
L’ISCRIZIONE DI € 40 COMPRENDE :
GUIDA DURANTE IL TREKKING DI SABATO E DOMENICA
PERCORSO
SABATO: PARTENZA DA BONASSOLA ORE 9,30 PRESSO LA PRO LOCO DI BONASSOLA - SALTO DELLA LEPRE - MONTARETTO - GAGGI - PIANI DI S. GIORGIO - S.GIORGIO
DOMENICA: ORE 7.00 MADONNINA DELLA PUNTA - BONASSOLA - LOC. SERRA - BONASSOLA
PRANZO DEL SABATO PRESSO CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO
COLAZIONE DELLA DOMENICA ALLA MADONNINA DELLA PUNTA
APERITIVO LOC. S. GIORGIO
CONCERTI GRATUITI
PER ISCRIZIONE PRO LOCO DI BONASSOLA 3664226468
DALLE 9 ALLE 12 E DALLE 17 ALLE 19
FUORI ISCRIZIONE - NON COMPRESE NEI 40 EURO :
CENA VENERDì 12 SU PRENOTAZIONE, PRESSO LA CASA DEL POPOLO DI MONTARETTO 0187813363
PRENOTAZIONE PRANZO DOMENICA 14 PRESSO MARALBI DI BONASSOLA
3395740851
PER CHI VOLESSE PARTECIPARE AD UN SINGOLO GIORNO:
SABATO € 25
DOMENICA € 20
I BAMBINI FINO A 7 ANNI NON PAGANO
MENTRE DAI 7 AI 12 QUOTA € 10
INFORMAZIONI SUL PROGRAMMA
3398541913 ostello@montaretto.it
www.montaretto.it - https://www.facebook.com/Ecodellamusica/