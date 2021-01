Bolano e Follo, quel pezzo di Lunigiana nella provincia spezzina

Cinque Terre - Val di Vara - Continua il programma settimanale della rubrica "Scopri la Val di Vara" sulla pagina fb Val di Vara e sul portale www.valdivara.it con un nuovo interessante appuntamento con i dialetti, curato dal dottor Pier Giorgio Cavallini. Questa volta tocca alle parlate dei Comuni di Bolano e Follo tipicamente lunigianesi delle quali sono messe in evidenza le particolarità arricchite da alcune poesie di autori locali. Il testo è completato da numerose annotazioni su pubblicazioni e ricerche relative ai dialetti trattati. Si chiude il ciclo di questo interessantissimo argomento che ha preso in rassegna, oltre la parte introduttiva, le varie parlate della valle mettendo in evidenza le notevoli differenze legate alle vicende storiche del territorio pur partendo da una comune matrice. La settimana prossima riprenderà il viaggio alle conoscenza di altri piccoli borghi della Val di Vara continuando il percorso iniziato lo scorso anno. In accordo con Pier Giorgio abbiamo previsto la possibilità di approfondimenti su specifiche parlate della Val di Vara con il contributo da parte dei lettori. Chi fosse interessato può contattarci scrivendo a info@valdivara.it