Arriva Al Bano, un altro sold-out dietro l'angolo

Cinque Terre - Val di Vara - Il primo fine settimana di Summer Sales a Brugnato 5Terre Outlet Village ha fatto registrare risultati da record: oltre 50.000 i visitatori in due giorni, 36% in più rispetto allo scorso anno, che hanno prodotto un +50% nel fatturato a confronto con la partenza degli sconti estivi nel 2018. Risultati questi che testimoniano la continua crescita di Brugnato 5Terre Outlet Village. Le Summer Sales, l’iniziativa che propone sconti fino al 70% sul prezzo outlet, continueranno nelle prossime settimane e, per agevolare l’afflusso dei visitatori, è disponibile la navetta gratuita in partenza da Genova, Pisa, Livorno, Lucca e Versilia.



Prosegue intanto la rassegna "Summer Nights - Racconti d’autore in musica e parole" con l’esibizione di un cantautore che fatto la storia della musica italiana. Sabato 13 luglio alle 21, sul palco di Brugnato 5Terre Outlet Village salirà Al Bano Carrisi. Il cantautore originario di Cellino San Marco, reso famoso in tutto il mondo da canzoni come “Nel Sole”, “Felicità” e “Ci sarà”, riempirà con la sua voce unica la piazza del Centro. Lo show sarà presentato da Alex Peroni, conduttore radiofonico di Radio Number One, media partner della rassegna, che trasmetterà la replica dell’evento lunedì 15 luglio, dalle 22. Inizio alle 21, ingresso libero.